Cuando se habla de “Spider-Man en los ´90”, por lo general, casi inmediatamente lo primero que suelen recordar los lectores, son aquellas sagas del estilo de Maximum Carnage o The Clone Conspiracy, que fueron las que mayor exposición tuvieron, pero que por desgracia, son justamente recordadas entre las peores etapas publicadas del arácnido. Ya tuvimos un artículo en el sitio que respondía a la pregunta “¿qué se puede rescatar de esa época?”, pero en mi opinión, hay otra serie, de una extensión incluso un poco más larga, que se venía publicando a la par de Maximum Carnage, con lo cual se hace evidente que aún en los ´90, siempre existió una alternativa para quien quisiera leer Spider-Man, sin tener que obligarse a leer basura. Uno de los grandes problemas que suelen tener los lectores de comics es que se niegan a salir de ciertos moldes, y aunque un personaje tenga 10 o más títulos (como pasaba entonces con Spidey), la actitud para los “puristas” es que “si Amazing es mala, entonces Spider-Man no vale la pena”. Pasa muy seguido, con casi todos los personajes. En fin.

El otro título bueno de Spider-Man que casi menciono en el párrafo anterior, y que como ya dije, era una buena alternativa a basuras como “Maximum Carnage” en los mismos años, era Spider-Man 2099., una serie que suele ser recordada por muchos como lo único bueno de una línea horrible, dado el rechazo general que solía y suele generar aún hoy la estética noventosa y totalmente pasada de moda de la que fueron objeto la gran mayoría de los personajes del 2099. Quizás la única excepción a esta apreciación, sea el propio Spider-Man, quien fue diseñado con un traje que -sin dejar de ser noventoso- no resulta chocante, y al día de hoy sigue funcionando visualmente. Por lo menos para mi, bah.

Lanzado en Septiembre de 1992, Spider-Man 2099 tenía un equipo creativo muy digno, que le puso muchas ganas al concepto. El guionista lo largo de casi toda la serie fue Peter David, junto al subvalorado Rick Leonardi, un dibujante muy cumplidor, que nunca llegó a ser una estrella. La idea detrás del concepto, según palabras del propio David, era que “donde Peter Parker hacía zig, Miguel O’Hara hacía zag”. Lo que significaba que Miguel O’Hara tenía una visión del mundo, y una forma de enfrentar los problemas muy distinta a la de Peter, lo que permitía a sus creadores llevarlo en direcciones que con Peter no sería posible. De esa manera, nos podían dar un Spider-Man más impredecible, quizás menos optimista, e incluso arrogante. No menos heroico, pero sí con una actitud heróica muy distinta, menos clásica que la de Peter Parker.

También juega un rol muy importante el contexto en el que se desarrollan las historias de este Spider-Man futurista, quien se movía a través de una New York distópica y cyberpunk, al estilo de Blade Runner, con una estética acorde a lo que en la época se consideraba futurista, y que hoy en día se siente muy obsoleto, pero que no deja de ser un elemento que suma al ambiente opresivo y altamente tecnológico de la serie. Por su parte, así como Miguel O’Hara se diferencia tanto de Peter Parker en cuanto a sus motivaciones y modo de desenvolverse, no deja de ser un Spider-Man más que adecuado para el mundo en el que se mueve.

De hecho, hablando de sus motivaciones, las razones de Miguel para adoptar el manto de Spider-Man, surgen a partir de hechos que lo afectan individualmente, más por autopreservación que por el interés altruista de ayudar a otros. Lo interesante es también el hecho de que lo que comienza siendo un plan para salvarse, termina derivado tras una serie de idas y venidas, y en gran parte también debido a (y a pesar de), las presiones sociales de la fuerte lucha de clases que se vive en el mundo de la línea 2099, en el que las clases alta y baja están más divididas que nunca. En este contexto surgen héroes y villanos y víctimas de ambos estratos sociales, lo que le añade una dimensión más compleja a las historias, en lugar de recurrir al viejo simplismo de “rico =malo, pobre=bueno”, que resulta tan chato y trillado. Todo eso influye y moldea las historias, y provee el ámbito en el que Miguel O’Hara empieza a formarse como héroe.

El origen de este Spider-Man se ve ya en los primeros tres números de la serie, pero vamos a necesitar seguir leyendo al menos hasta el número 10, que para conocer “lo básico” sobre éste héroe y su mundo, tanto personal como circundante.

Spider-Man 2099 duró un total de 46 números, de los cuales Peter David escribió hasta el 44, con los dos últimos a manos de Ben Raab y Terry Kavanagh. Demás está decir que ninguno de los dos logró estar a la altura, y al toque se canceló la serie, aunque se sabe que las verdaderas razones de la cancelación eran otras. Era el año 1996, Marvel estaba en crisis, y había muchos despidos de editores y creativos. Un año después, Marvel se presentaría en quiebra.

De cualquier forma, Miguel O’Hara, el Spider-Man futurista creador por Peter David, se ganó con los años un lugar muy merecido en el corazón de los fans, que a pesar de su efímero paso por las bateas durante una época tan cuestionada, siempre mantuvo el interés, e incluso su traje, sigue siendo una de las mejores variaciones del traje de Spider-Man que se hayan diseñado.

Spider-Man 2099 tuvo un par de regresos durante la década pasada, apariciones en juegos de PS3, y hasta participaciones en los últimos eventos arácnidos, como Spiderverse. Hoy en día, hay un nuevo Spiderman 2099 dando vueltas, pero ya no se trata de Miguel, ni tampoco el traje es el mismo.