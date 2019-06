Uno de los títulos que formaban parte de la propuesta del sello WildStorm en los ´90 era StormWatch, protagonizado por un grupo de superhéroes empleados por una organización de nombre “StormWatch”, a su vez financiada y bancada por las Naciones Unidas.

El Director de StormWatch es Henry Bendix, también conocido como “Weatherman”, un hombre que sirve como intermediario entre los grandes mandamases de la ONU y los héroes a quienes dirige desde su cuartel, una suerte de satélite que orbita al planeta llamado Skywatch.

StormWatch fue creado por Jim Lee, Brandon Choi, y Scott Clark en 1993, y pasó por varios escritores y dibujantes diferentes durante sus primeros 36 números, antes de que llegara Warren Ellis quien -a partir del número nº37- sienta las bases de lo que fue una verdadera revolución en la forma de encarar un título de superhéroes. Warren Ellis todavía era un escritor bastante joven en esa época, aunque ya tenía varios trabajos interesantes en su haber. Antes de abordar StormWatch, había escrito “DV8” para el mismo sello editorial, e incluso antes de eso, se había hecho un nombre en Marvel, cuando relanzó Hellstorm junto al artista Michael Bair, (posteriormente dibujada por nuestro Leonardo Manco), un comic del que hablaré en un futuro próximo.

Bajo la hábil mano de Ellis, StormWatch pasa de ser un grupo de héroes genérico de la época a convertirse en un verdadero proponente de una forma mucho más madura de contar historias ambientadas en un mundo con seres superpoderosos, sin perder la estética y ciertos elementos básicos que lo hacen inconfundiblemente un comic del género en cuestión. Desde el vamos, Ellis realiza cambios importantes a la serie, para poder contar las historias que tenía pensadas, y ya en su primer número hace que Henry Bendix cambie por completo la estructura y formación del equipo: prescinde de algunos de los personajes heredados de la etapa anterior, mantiene a otros, e introduce varios nuevos, incluyendo a Jenny Sparks, Jack Hawksmoor y Swift, que pasarían mucho después a formar The Authority, junto otros personajes presentado en el segundo volumen, tras la finalización de StormWatch.

Pero me estoy adelantando. Si bien The Authority es recordada por lo revolucionaria que fue en su época, no habría sido posible si Warren Ellis no hubiera hecho antes lo que hizo en StormWatch, que pavimentó el camino para lo que vino después, a la vez que abrió la puerta a una forma mucho más politizada de contar historias de superhéroes, y esto es porque Ellis quería explorar una idea que fue central en todo su trabajo en el título, e incluso posteriormente en Planetary: orientar la lucha de los héroes, para impulsar cambios en el funcionamiento del mundo, en lugar de simplemente mantener el status quo.

Con esa idea como tema central, Ellis se anima a explorar todos los problemas que surgen en la búsqueda de los ideales, las contradicciones entre los mismos agentes que luchan desde un mismo bando, las rivalidades entre quienes en apariencia luchan por lo mismo, pero desde un distinto enfoque, y hace todo esto en historias bien armadas, en arcos cortos, e incluso en muchas ocasiones en números autoconclusivos, en los que aprovecha al máximo el espacio que tiene para desarrollar los conflictos y relaciones, con las dosis necesarias de acción, incluso encontrando el espacio para recurrir en ocasiones a una violencia más extrema, más cruda y explícita de lo acostumbrado por los comics americanos de la época. Felizmente nada de eso se siente gratuito, ya que resultan perfectamente funcionales a la historia que cuentan. Hay ciertas cosas que no se pueden mostrar de otra forma, y para que la historia funcione, hay que mostrarlas.

Warren Ellis contaba durante la primera etapa de Stormwatch (números 37 al 50 del volumen 1), con la colaboración del dibujante Tom Raney, un artista muy subvalorado, que nunca llegó a ser una super-estrella, pero siempre fue muy correcto y efectivo y no le hacía asco a nada. Raney dibuja casi toda la etapa de Ellis, a excepción del nº47, que fue dibujado por Jim Lee, y si bien por momentos se notaban mucho sus limitaciones para dibujar ciertas situaciones y expresiones, logra mantener el aspecto visual del comic en un nivel de bueno para arriba. Incluso vemos a Raney alcanzar algún que otro momento brillante en la serie, como en el nº44, donde se explora el pasado de Jenny Sparks, y Raney dibuja cada etapa de la vida de ella, adaptando su estilo para emular algún estilo artístico icónico de cada época. Es un recurso al que hoy en día estamos más acostumbrados, pero al momento de la publicación de esta serie no se veía tanto.

El primer volumen de Stormwatch se cierra con el arco “Change or die”, que impulsa un cambio importante en el status qup de la serie, para dar paso a un segundo volumen más corto, de solo 11 números, en el que Warren Ellis cuenta con la colaboración de Oscar Jimenez primero, y Bryan Hitch después. Aquí veríamos el verdadero set-up para The Authority.

En cuanto a la calidad de las historias de este segundo volumen, en mi opinión, siento que lo más importante que Ellis tenía para decir ya lo había dicho en el primer volumen, y que esta continuación funciona principalmente como un puente entre el StormWatch que conocíamos y la ya mencionada Authority. Lo que no quiere decir que no sea una buena lectura, para nada. En sólo 11 números, el segundo volumen replantea al grupo bajo una dirección distinta, introduce conceptos de ciencia-ficción (como el “Bleed”) luego continuados y copiados en otros comics, presenta una de las primeras relaciones abiertamente homosexuales de los comics (en una escena muy clara en la primera aparición de ambos personajes), a la vez que continúa con la tonalidad política de la historias en las que se ven envueltos los protagonistas.

StormWatch, sobre todo ambas etapas de Warren Ellis, fue recopilado varias veces, tanto en TPB como en HC, y existe incluso una edición de TPBs que recopilan entre los dos, ambos volúmenes, aunque dejan afuera el crossover “WildCats/Aliens”, también escrito por Warren Ellis, en el que ocurre algo importante para StormWatch. Por suerte, está recopliado aparte.