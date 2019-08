Aunque los ´90 son principalmente recordados por la fiebre especulativa, las variant covers, los gimmicks, los anti-héroes, las bad girls, los múltiples crossovers, y demás prácticas nocivas que culminaron en la quiebra de Marvel en el ’97, también destacaron particularmente por haber permitido la explosión de la tendencia del comic de autor, que ya se veía en los ´80, y que continuó tras la fundación de Image, hecho que le abrió las puertas de la industria del comic a muchas nuevas empresas y artistas prometedores que fueron apareciendo. Por supuesto, no todo eran rosas ya que de hecho, la gran mayoría de estas nuevas empresas y artistas, resultaron poco originales y pasajeros, pero hubo otros que se destacaron, y realmente dejaron su marca. Fue en este contexto que aparecieron varios títulos que durante mucho tiempo fueron casi sinónimo del nombre de su creador, dado que fueron los que los lanzaron a la fama. Títulos como “he Maxx de Sam Kieth, o Madman de Mike Allred, son excelentes ejemplos de esto.

Dentro de esta movida de comics de autor, uno de los mejores lanzados a principios de los ´90 (1993, para mayor claridad) fue sin duda alguna Strangers in Paradise, de Terry Moore, quien no sólo es creador del comic y sus personajes, sino también guionista, dibujante, editor, y durante la mayor parte de la serie, financió su publicación prácticamente de su propio bolsillo.

El comic narra las historas y relaciones de sus dos protagonistas: Frances Peters (Francine), y Katina Choovansky (Katchoo), tanto entre ellas como con todo el elenco que las rodea, compuesto por personajes variadísimos, entre madres, hijos, vecinos, amigos, exparejas, abogados, criminales, y alguno que otro ocasional más. A medida que las historias avanzan, Moore va revelando más sobre ellas y sus vidas conjuntas e individuales, y en algunos puntos se permite hacer saltos a distintos momentos de sus historias, para explorar sus posibles vidas en la edad madura e incluso en la vejez, y cómo las decisiones que toman durante su juventud van marcando el desarrollo de todo lo que viene o podría venir después. Todo ello con la relación de las dos protagonistas siempre como núcleo central, que le da contexto a todos los hilos argumentales. Las historias son mayormente relatadas en viñetas como cualquier comic, pero de a ratos se insertan poemas y letras de canciones para expresar los sentimientos y estados emocionales en ciertos momentos claves, y lo que logra el autor con esto es magnificar aún más la carga emocional de la situación y llegar al lector más profundamente.

Una cosa que me parece muy importante destacar es que Moore tiene una forma muy real de dibujar a las mujeres. Strangers in Paradise se comenzó a publicar en una época en la que abundaban más que nunca las heroínas con curvas exageradas, y en ese contexto es muy notable el esfuerzo que puso como artista por ser fiel a su visión sobre cómo debía ser cada personaje, sin caer nunca en la trampa de los estándares estéticos de la época. De esa manera, Terry Moore se permite dibujar distintos tipos de caras y cuerpos para cada personaje, a diferencia de lo que suele ocurrir con los dibujantes de superhéroes, que suelen hacer un mismo tipo de cuerpo femenino, y un mismo tipo de cuerpo masculino. Cada mujer es distinta, con distintas alturas, medidas, expresiones, y posturas. Las personalidades son diferentes, y se ven no sólo en el desarrollo de las historias, sino también en el diseño visual de cada una. Lo mismo sucede con los personajes masculinos, que están muy lejos de ser héroes musculosos de metro noventa y sonrisa de publicidad de televisión.

Strangers in Paradise es una opción muy recomendable para los que buscan algo distinto a lo de siempre, más enraizado en la realidad, pero mucho más efectivo que la mayoría de los comics de aventuras y superhéroes, para ganarse al lector y evocar sentimientos, experiencias, recuerdos, y vivencias. Ganadora de varios premios, incluido el Eisner, y el premio GLAAD (un premio otorgado a obras de distintos medios por sus mejores representaciones de las distintas orientaciones sexuales en trabajos de ficción), Strangers in Paradise es una de las grandes obras “de culto” de los ´90, posiblemente uno de los mejores comics de amor publicados en la historia del comic norteamericano, y sin duda uno de los mejores comics de su tiempo.

La serie original llegó a abarcar tres etapas de publicación: la primera de tres números, la segunda de catorce, y la tercera y más larga, de 90, para totalizar 107 números que salieron entre 1993 y 2007, ya bastante después de terminados los ´90. Toda la serie fue recopilada varias veces, sea en formato TPB, como en formato “pocket books”, y hasta en un par de ómnibus gigantes que recopilan en sólo dos libros los 107 números que componen los tres volúmenes de la serie clásica. Actualmente se terminó de publicar una cuarta serie titulada “Strangers in Paradise XXV”, lanzada en 2018, y que finalizó en su nº10, siempre con Terry Moore como autor integral.