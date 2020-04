Superman Adventures

Como para muchos de mi generación, el Superman de Christopher Reeve fue para mí, durante mucho tiempo, la versión más definitiva de cómo debe ser Superman, una visión que se siente muy clásica, pero a la vez incorpora revisiones interesantes de elementos varios de la mitología, sobre todo en la forma de mostrar a Krypton, y la supresión de Superboy en la adolescencia de Clark Kent (dos elementos que luego utilizaría John Byrne en su relanzamiento de 1986). Sin embargo, el personaje, en todos sus aspectos, es perfectamente reconocible como aquél de los Super Amigos, y de todas las series animadas que veía en la tele por ese entonces. Es que en aquella época, todavía no era el lector de comics asiduo en el que me convertiría con los años (más o menos… ya leía historietas nacionales, y comics no oficiales de Ledafilms), pero básicamente ya conocía a la gran mayoría de los personajes de DC y Marvel a través de las series animadas (y algunas con actores, como Wonder Woman o Hulk) de la época.

Como sea, aún después de la caída de la popularidad de Superman a fines de los ´80, y el fracaso de “Superman IV”, el personaje seguía teniendo presencia en la pantalla chica, tanto en series animadas como con actores. Uno o dos años después de “Superman IV”, se emitió la serie animada (casi olvidada hoy en día) producida por Ruby-Spears, y la serie de Superboy, primero protagonizada por John Haymes Newton, y luego por Gerard Christopher. Pero me estoy extendiendo, y todavía no llego al punto que quiero llegar. Baste decir que -de alguna forma u otra- Superman siempre estuvo presente tanto en cine como en televisión. Básicamente, todas las generaciones tuvieron un Superman.

Llegamos entonces a la década del ´90, que de eso se trata ésta sección. Hubo principalmente dos proyectos que relanzaron al Superman televisivo durante esa década. El primero fue la serie con actores “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, protagonizada por Dean Cain en el rol de Clark/Superman, y Teri Hatcher en el rol de Lois Lane. Cuenta la leyenda que precisamente ésta serie fue la responsable de que los editores y creativos que trabajaban en los títulos de Superman en aquel momento (Mike Carlin, Dan Jurgens, Louise Simonson, Jon Bogdanove, etc), idearon la saga de Doomsday a modo de relleno para darles tiempo a los guionistas de la serie de TV a desarrollar la relación entre Lois y Clark, ya que ese era el enfoque principal de la serie. Si es cierto esto o no (muchos lo creen, y muchos otros no), es tema para discutir en otra oportunidad.

El segundo proyecto fue “Superman: The Animated Series”, y básicamente la misma fue posible gracias al éxito arrollador de la revolucionaria “Batman: The Animated Series”, ambas a cargo del mismo equipo de productores y creativos conformado por Alan Burnett, Paul Dini, Bruce Timm, Andrea Romano,y otros. Esta serie se emitió desde Septiembre de 1996, hasta Febrero de 2000, tuvo un total de 54 episodios repartidos en tres temporadas de 18 episodios cada una, y como también había ocurrido entonces con “Batman The Animated Series”, tuvo su propia versión en comic, titulado “Superman Adventures”.

“Superman Adventures” se publicó desde Noviembre de 1996 (apenas dos meses después de iniciada la serie animada), y continuó hasta dos años después de finalizada la serie animada, en Abril de 2002. Además tuvo un Annual publicado en 1997, y un especial en el que se enfrenta a Lobo, de 1998. El primer número de la serie fue escrito por Paul Dini, para ser inmediatamente reemplazado a partir del número siguiente por Scott McCloud, quien escribió la mayoría de los números del primer año de publicación. El título fue continuado por varios guionistas de relleno hasta la llegada de Mark Millar en el nº19, quien escribió la mayoría de los números (de forma interrumpida, ya que hay varios fill-ins en su run, al igual que ocurrió con Scott McCloud), incluyendo el que sin duda es el mejor número de la serie, el nº41, número premiado y cotizado, que trae la excelente y divertidísima “22 stories in a single bound”. Tras la partida de Millar, la serie tuvo muchos equipos creativos rotativos hasta finalizar en el nº66. A pesar de los cambios de guionista, siempre mantuvo un nivel muy parejo, ya que la estructura sencilla compuesta mayormente de números autoconclusivos, y el estilo narrativo simple, permitía crear historias más comprimidas, y con dosis justas de caracterización y acción.

El nº1, está escrito por Paul Dini, empieza con un enfrentamiento entre Superman y Metallo, aunque su enfoque principal se encuentra en la rivalidad con Luthor, con todos los aspectos clásicos del enfrentamiento eterno entre ambos. Una de las tantas contribuciones de la serie animada, fue la creación de Live Wire, una villana nueva dentro de la mitología de Superman, que al igual que ocurrió con Harley Quinn, fue creada primero para la serie televisiva, y luego introducida en los comics. La primera aparición comiquera de Live Wire ocurre en el nº5 de “Superman Adventures”, publicado en Marzo de 1997. A lo largo de la serie tiene varias apariciones más, y aunque éste número es caro por tratarse de una primera aparición, realmente el personaje nunca llegó a tener el nivel de prominencia de la ya mencionada Harley Quinn, posiblemente por la falta de promoción, y porque en el caso de Live Wire, tardaron mucho en realizar su traslado al universo principal, que sucedió recién en el nº835 de Action Comics, el último episodio de la corta etapa de Gail Simone y John Byrne (Marzo 2006).

Otro número importante es el nº21, un especial de 52 páginas publicado en Julio de 1998, retitulado en la portada como “Supergirl Adventures”, con una imagen bien grande de Supergirl sonriendo, en pleno vuelo. La historia incluida en éste número se titula “The Last daughter of Argo”, y abarca desde el origen de la versión animada de Supergirl, su lucha para adaptarse a la vida en la Tierra, y hasta una aventura contra asesinos de Apokolips primero, y después contra los criminales kryptonianos Jax-Ur y Mala, creados para “Superman The Animated Series”.

El último número publicado en los ´90 es el 38 (Dic. 1999), y es uno de los últimos de Mark Millar, quien siguió por unos números más, hasta comienzos de 2000, y dejó su mejor trabajo para el final de su etapa. Aunque ya no entra en los´90, merece al menos un comentario. En el ya mencionado nº41 (Mar. 2000), Millar utiliza la mayoría de los elementos clásicos de Superman a lo largo de 22 historias de una página cada una, en las que homenajea a todos su entorno de personajes secundarios, su origen, sus villanos más importantes, y celebra todo el legado del Hombre de Acero. Un trabajo realmente brillante, hecho con respeto y amor por toda la mitología del más icónico superhéroe.

Hay varias ediciones recopilatorias, que más o menos llegan a publicar, entre todas, la mayor parte de la serie. Hay cuatro volúmenes de una edición Digest, publicados entre 2015 y 2017, que entre todos reimprimen desde el 1 hasta el nº 35. El nº41 fue reimpreso en un TPB anterior, de Octubre de 2013, titulado “Superman Adventures: The Man of Steel”, que trae los números 17, 18, 40, 41, y breves historietas extraídas de una revista titulada “The Superman and Batman Magazine”.