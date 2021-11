A mediados de los ´90, Marvel buscaba competir con las múltiples y exitosas sublíneas de su principal competidora, y una de sus ideas más interesantes (aunque poco duradera), que llegó a tener algún que otro título que me gustaría comentar en ésta sección, fue Marvel Music. La finalidad de este sello era la de crear comics con la colaboración autorizada y acordada de alguna (por ese entonces) conocida estrella de rock, que prestara su nombre e imagen para desarrollar historias de distintos géneros y estilos.

Uno de los comics que más trascendió dentro de esta línea, y de los que mejor recuerdo (y por eso hago esta nota), fue/es “Alice Cooper: The Last Temptation”, que funciona como un tie-in del álbum de Alice Cooper titulado de la misma forma. El comic, publicado entre fines de 1993 y comienzos de 1994, fue escrito por Neil Gaiman, dibujado por Michael Zulli, y contó con portadas de Dave McKean. Básicamente, la gente que uno identifica inmediatamente con Sandman, por lo que tanto temáticamente como visualmente, “The Last Temptation” tiene varios elementos en común con el que por entonces fuera el título más importante de Vertigo. No quiere decir que “The Last Temptation” estuviera ni remotamente cerca del nivel de Sandman (para nada, eh), pero se decía entonces que Alice Cooper era fan de Sandman, y que él mismo había pedido que el comic lo escribiera Gaiman.

La historia es sencilla, y sin grandes sorpresas, con muchos de los elementos fantásticos recurrentes de los trabajos de Gaiman. Steven es el más tímido e inseguro de su grupo de amigos, y un poco en broma, y otro poco para reírse un poco, lo desafían a entrar a un teatro en ruinas que encuentran por el camino, durante la recorrida por el barrio en la noche de Halloween. En ese mismo momento, a Steven se le aparece un hombre misterioso, que se presenta como “The Showman”, vestido como una especie de presentador de circo medio gótico, quien convence al temeroso protagonista (un poco por su discurso, otro poco con la ayuda de Mercy, una boletera flaquita y pelirroja que logra atraer a Steven) de entrar al teatro, en forma totalmente gratuita, para presencia un show único llamado “theatre of the real” (el teatro de lo real), en el que un grupo de zombies hace una representación lúgubre y pesimista del mundo que debería enfrentar cuando creciera y tuviera que asumir las responsabilidades de un adulto. Al final de la representación, que lejos de seducir a Steven, lo espanta bastante, “the Showman” (a quien Zulli dibuja perfectamente con el aspecto de Alice Cooper) le ofrece al pobre chico un trato al estilo de Mefistófeles y Fausto (o Sarah y Jareth, tal vez), aunque no tan severo en apariencia, ya que lo que the Showman busca no son almas, sino que Steven se una al circo.

El desarrollo de la historia tiene algunos tintes macabros, pero siempre funcionales a la historia, por lo que no llegan a sentirse excesivos. El enfoque está puesto principalmente en los elementos de fantasía, y la confusión del protagonista que intenta no caer en todos los trucos y juegos perversos de su demoníaco oponente. Ya sea que solo hayan leído Sandman, o algunas otras historias más de Gaiman, sin duda van a reconocer muchos elementos utilizados con frecuencia por el autor, y que forman parte de su estilo. Eso es a la vez algo bueno, porque Gaiman tiene un estilo muy clásico pero interesante, y también le juega un poco en contra la sensación de “esto ya lo leí antes” que te hace sentir.

Donde realmente brilla la obra es en el dibujo de Michael Zulli, y (obviamente) las portadas de McKean, quien también se encargó de ilustrar el sobre del disco en el que se basa el comic. De hecho, son las mismas imágenes. Zulli realiza un trabajo hermoso, como es de esperar, aunque siento que el color no lo favorece. No es que el trabajo de Bernie Mireault sea malo, pero de a momentos el color se come un poco a las tintas, como la aplicación, o tal vez la impresión, no fueron de la mejor calidad. Es una lástima, porque la paleta es vibrante, sin perder la atmósfera y consigue retratar un mundo que es colorido y oscuro simultáneamente. En una obra así, el trabajo del artista se disfruta mucho más en blanco y negro, y afortunadamente, también existe una versión en blanco y negro. Si bien la original fue publicada en color, la versión en blanco y negro puede verse en una edición hardcover publicada por Dark Horse en Febrero de 2006, y realmente el dibujo de Zulli se aprecia mejor. Tanto, que me atrevo a decir que es la mejor versión de la obra, precisamente por eso.

Hay quienes han dicho que la mejor forma de leer este comic, es con el disco de fondo, que ambos se complementan, porque el mismo Cooper ha explicado en alguna oportunidad que las situaciones que no pudo abarcar en las letras de las canciones (ya que “The Last Temptation” es un disco conceptual, por lo que cada canción es un episodio de una historia), fueron ampliadas y exploradas en el comic. O sea que estamos hablando de una historieta con banda sonora propia.

“Alice Cooper: The Last Temptation” fue recopilado varias veces, y los números individuales todavía se consiguen. Además del mencionado HC en blanco y negro publicado por Dark Horse, hubo un TPB publicado por Marvel en 1995 (olvídense de conseguir esta edición), y un HC por el 20º aniversario, publicado por Dynamite en 2014, grandote y con muchos extras.