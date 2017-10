The Nocturnals

La fundación de Image en 1992, trajo cambios que revolucionaron la industria de los comics. Todos fueron cambios polémicos, pero no todos fueron malos. Algunos fueron muy positivos, y fueron los que dieron lugar al ingreso y desarrollo de toda una nueva camada de creativos, no sólo en la propia Image, si no en toda la escena comiquera, especialmente la indy.

Aunque se acostumbra a recordar especialmente esa época por los clones de Jim Lee y Rob Liefeld y los personajes calcados de Wolverine, tuvieron también su lugar varios otros mucho más interesantes y personales, de la mano de artistas nuevos y que tenían para ofrecer algo diferente a lo que proliferaba por entonces.

Uno de ellos fue (y sigue siéndolo al día de hoy), Dan Brereton, quien destacó con su obra “Nocturnals”.

La miniserie original de Nocturnals fue publicada por el sello Bravura de la antigua y desaparecida editorial “Malibu” (luego adquirida por Marvel, para ser olvidada rápidamente), pero fue continuada posteriomente en varias miniseries y especiales por varias otras editoriales, como Oni y Dark Horse (en las páginas de Dark Horse Presents).

El estilo pictórico de Brereton es muy singular y distintivo. Definitivamente no se parece al de nadie más, y es ideal para el tipo de personajes e historias que suele crear en sus obras. Los lectores de DC Comics seguramente lo recuerden por la miniserie “Batgirl/Robin: Thrillkiller”, aquel Elseworlds que hiciera junto a Howard Chaykin, donde se puede apreciar cómo funciona el arte de Brereton en un contexto y una temática orientados al pulp y el crime noir, dos aspectos también presentes en Nocturnals.

Nocturnals, de hecho, es la obra de Brereton por excelencia, en la que se da el gusto de incursionar en todos los temas que lo apasionan, construyendo un mundo poblado por personajes e ideas, en apariencia irreconciliables, pero que combinados bajo el estilo del autor, funcionan perfectamente.

Es un comic oscuro, con elementos de horror clásico combinados con otros de estilo más “Lovecraftianos”, y ciencia-ficción retro-futurista, con una atmósfera única dada por el propio estilo de Brereton que utiliza colores muy vivos y fuertes, sin desviarse del feeling de las historias. Dentro de este contexto que combina tan bien el crime noir, con la ciencia ficción, y el terror, co-existen razas de monstruos inspiradas en monstruos clásicos y mitológicos, que tienen tantos conflictos personales como entre sí, así como conflictos con el gobierno y la mafia. Casi parecería una mezcla de cosas dispares que no podrían tener sentido puestas una al lado de la otra. Pero Brereton logra conjugar todos éstos elementos para desarrollar historias y personajes que tienen perfecto sentido en ese mundo.

El protagonistasde las historias es Doc Horror, un exiliado de otro planeta que llegó a la Tierra tras escapar de los Crim, raza de seres corruptos que controlaba al Black Planet (de donde proviene Doc Horror), a la vez que buscaba a su hija, quien había atravesado un portal que la transportó hacia la Tierra, impulsada por el mismo Horror, en un intento por salvarla de ser atrapada por los Crim. Horror es un hombre de ciencia, un verdadero genio capaz de crear toda clase de artefactos, a la vez que esconde la verdad sobre su verdadera naturaleza (y la de su hija), como criaturas con características sobrenaturales. Si bien la ocupación actual de Horror lo pone del lado de los “buenos”, al llegar al planeta se vio envuelto en toda clase de situaciones mafiosas, y formó parte de una familia mafiosa él mismo, principalmente para valerse de los recursos de la familia para encontrar a Eve, su hija.

La hija de Horror es Eve, también conocida como “Halloween Girl”, y es a la vez el personaje juvenil del comic, y el “point of view character”. Es a través de sus ojos que vamos aprendiendo sobre el mundo de los Nocturnals, y todas las criaturas misteriosas que forman parte de la raza de seres sobre naturales. Varios de esos series sobrenaturales se unen a Doc Horror, como una especie de “pandilla sobrenatural”, más que como un grupo de superhéroes, y básicamente hay un exponente de cada clase de criatura clásica conocida.

Doc Horror mismo parece ser un licántropo (hombre lobo), aunque dicha condición es más insinuada que mostrada; Eve por su parte, puede comunicarse con sus muñecas, que están poseídas por espíritus atormentados; la fantasma Polychrome, la “sirena” Starfish (mas bien, una criatura anfibia), el matón de fuego Firelion, y los híbridos animal-humano Raccoon y Komodo, cumpletan el grupo, junto al infaltable Gunwitch, un zombie silencioso y despiadado, a quien Doc Horror le encomendó la tarea de ser el guardaespaldas de Eve. Cabe destacar que la imagen de Gunwitch como el asesino implacable al lado de la inocente y alegre Eve, recuerda mucho a la imagen de Jean Reno junto a la pre-adolescente Natalie Portman en “The Professional” (“El Perfecto Asesino”, en nuestro país), de la que parece ser una especie de homenaje.

Hay unas pocas ediciones recopilatorias que reúnen una buena parte de lo publicado hasta el día de hoy, e incluso existe un RPG (role playing game) que sirve de companion a los comics. Por mi parte recomiendo mucho los dos HCs, el primero publicado por Olympian Publishing, y el segungo por Image Comics, ambos en ediciones muy cuidadas. Salen una moneda, pero lo valen.