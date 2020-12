Mucho antes de la llegada de Brian Michael Bendis, incluso antes de la llegada de Joe Quesada a Marvel, y de todo el crecimiento que vivieron los Avengers a partir del arco “Avengers Disassembled” (de 2004), las franquicias más rentables y populares de Marvel eran sin discusión alguna, Spider-Man y X-Men. Respecto de la segunda, tan popular era, que Marvel aprovechó el crossover mutante publicado en 1996 bajo el título “Onslaught”, para generar repercusiones que afectaran a la totalidad del universo Marvel, resultando en la aparente muerte de Captain America, Iron Man, Avengers, y Fantastic Four, por supuesto con el objetivo ulterior de relanzar todos esos títulos como parte de una movida de márketing, que no logró salvar a Marvel de la quiebra en 1997.

Explicado de la forma más sencilla que puedo, tras “Onslaught”, los cuatro títulos mencionados fueron relanzados como parte de una línea ubicada en un universo alternativo creado por Franklin Richards, bajo el rótulo de “Heroes Reborn”, y de los cuatro títulos que la conformaban, dos estuvieron a cargo de Rob Liefeld (Captain America y Avengers), y los otros dos a cargo de Jim Lee (Iron Man, y Fantastic Four), quienes “regresaban” a Marvel tras haberse ido de la empresa cinco años antes para sacudir el mercado con la por entonces revolucionaria formación de Image. Cada título se extendió a lo largo de 13 números para culminar en un arco que los devolvería al Universo 616.

Como sea, en el interín entre el lanzamiento de “Heroes Reborn”, y el posterior regreso de los héroes al universo principal, se creó un título nuevo, protagonizado por un grupo de héroes totalmente nuevos que se perfilaban como los reemplazantes de los aparentemente fallecidos Avengers y Fantastic Four. Este grupo se dio a conocer como “Thunderbolts”, y desde su primera aparición en 1997 hasta hoy, más de veinte años después, llegó a establecerse como uno de los grupos más imprescindibles de la editorial, y un firme favorito del fandom.

“Thunderbolts” es un concepto creado por Kurt Busiek, con la colaboración de Mark Bagley en el diseño visual de los personajes, sobre un grupo de villanos que se presentan bajo identidades heroicas falsas para llevar a cabo un elaborado plan de dominio mundial. La idea, al momento, era muy buena y Marvel se las arregló para mantener en secreto la gran revelación sobre las verdaderas identidades de los protagonistas, que se dio a conocer al final del primer número, y que por entonces causó gran revuelo y un interés enorme en el título prácticamente desde el comienzo.

El grupo inicial estaba integrado por Atlas, Mach-1, Meteorite, Songbird, y Techno, bajo el liderazgo del nuevo Citizen-V, un superhéroe patriótico inspirado en un oscurísimo personaje de la era Timely. Todos ellos tuvieron su primera aparición en el nº 449 de “The Incredible Hulk” (escrito por Peter David), y tras un paso por el nº7 de “Spider-Man Team-up”, rápidamente fue lanzada la serie de este grupo que no tardó en hacerse tremendamente popular.

La página de la gran revelación, es simplemente memorable, incluso icónica hoy en día. Sin duda es uno de los momentos comiqueros más recordados de fines de los ´90, y uno de los más impactantes. Incluso fue votado por los lectores de la revista Wizard como “momento del año”. Leído hoy en día, quizás ya no conserva el mismo impacto, por varias razones, ya que por un lado, lo que al comienzo fue una gran sorpresa, pasó con los años a convertirse en la premisa del grupo para las distintas formaciones que tuvo a lo largo de su historia. Básicamente, “Thunderbolts” pasó a ser el grupo de héroes integrado por villanos que buscaban reformarse, o conseguir algún tipo de perdón indulto, o amnistía. Pero sobre todo, los villanos que integraron la formación inicial, en aquél momento todavía eran recordados por haber sido parte de la versión de Masters of Evil que le propinaron una terrible golpiza a los Avengers durante la clásica saga “Under Siege” en plena etapa de Roger Stern a mediados de los ´80. Un hecho que alguna vez fue considerado como una de las derrotas más duras sufridas por los Avengers, pero que actualmente quedó eclipsado por historias más modernas.

Respecto a las historias, Busiek coordina muy bien las aventuras llenas de acción, con los momentos íntimos, las relaciones personales, y el desarrollo de personajes, centrado en las motivaciones y objetivos de cada uno de los protagonistas, y el crecimiento que va evidenciando cada uno a lo largo de la serie. Además, hay que destacar la genialidad de Busiek para introducir cada pocos números nuevos giros que constantemente generaban algún sacudón en el status quo de la serie, como para mantener las cosas bastante impredecibles. Todo esto generaba momentos de tensión entre los personajes, que se veían acrecentados por la inclusión en el grupo ya desde los primeros números, de una heroína adolescente llamada Jolt, una chica rescatada por los Thunderbolts, quien descubre a la par del resto del mundo que sus queridos compañeros eran en realidad, villanos. El último número de la primera etapa de Kurt Busiek en el título fue el 33, que salió en diciembre de 1999, coincidiendo con el final de la década. Fue reemplazado por Fabian Nicieza, quien básicamente continuó dentro de la misma línea marcada por Busiek, pero ya corresponde a la siguiente década.

El dibujo de Mark Bagley se podría describir como el resultado de una fuerte influencia de Alan Davis, combinado con varias tendencias artísticas de la época, lo cual no es necesariamente malo, pero con el correr de los números se empieza a notar la evolución del dibujo, para empezar a parecerse más a lo que se ve en la década siguente en “Ultimate Spiderman”. Sobre el diseño de personajes, los trajes de los Thunderbolts originales se ven modernos aún sin caer en los elementos típicos de los ´90, como los brazos biónicos, la onda heavy metal, o las garras por todos lados. Simplemente se ven como trajes de superhéroes tradicionales modernizados, y no como “trajes de los ´90”. Especialmente siempre me gustó mucho el diseño de Mach-1, y al día de hoy todavía me encanta, visualmente es espectacular en la página.

Existe una reedición de la primera aparición de Thunderbolts de Incredible Hulk nº449, publicada como “Thunderbolts Prelude”. También salió poco después de agotarse el nº1, un mini-TPB que traía los nºa 1 y 2, titulado “Thunderbolts: First Strikes”, un TPB titulado “Thunderbolts: Marvel’s Most Wanted”, que recopila las primeras apariciones de las identidades malvadas de cada uno de los Thunderbolts, todo esto publicado durante los ´90. Posteriormente, en las dos últimas décadas, salieron TPBs que recopilan buena parte de las etapas de Busiek y Nicieza, así como etapas de formaciones posteriores.