Doce años después del legendario run de Marv Wolfman y Gene Colan en el recordado título “The Tomb of Dracula”, Marvel publica de la mano del mismo equipo creativo, una continuación en cuatro números prestige, bajo el sello Epic, titulada Day of Blood! Night of Redemption!. Corría el año 1991, todavía faltaba un año para que McFarlane, Lee, Larsen y los demás fundaran Image, y que DC publicara la histora que se cobró la vida del mayor ícono superheroico. Marvel estaba entonces en pleno disfrute de las ventas millonarias del nuevo Spider-Man de McFarlane, y los X-Men de Jim Lee.

En medio de este panorama, Wolfman y Colan retoman la historia del Drácula marveliano, desde donde la habían dejado al momento de la cancelación de la serie de los ´70, ambientada varios años después de los dramáticos hechos del último número de aquella serie. Dracula vuelve, resucitado en misteriosas circunstancias que serán explicadas a medida que avanza la historia, y para enfrentarlo, vuelven también los sobrevivientes del grupo que lo cazaba en los ´70, incluyendo a su descendiente Frank Drake, y Blade, este último no tan conocido por entonces como lo es hoy en día.

La gran ausente, al menos físicamente, es Rachel Van Helsing, última descendiente del linaje Van Helsing, quien solía combatir a Drácula en la serie original, junto al resto del grupo de cazadores. Se explica en flashbacks que Rachel falleció dos años después de muerto Dracula, luego de perder la motivación y las ganas de vivir, culminada su misión eterna de perseguir al Rey de los Vampiros. Sin embargo, Rachel sigue presente en cierta forma, no en carne y hueso, pero sí como un espíritu que posee el cuerpo de Marlene, la esposa de Frank Drake. Esto la lleva a la pobre Marlene a convertirse en una mezcla de damsel in distress poseída por una loca de ultratumba manipulada por Dracula. O por el personaje que resucitó a Dracula, más exactamente. Un pequeño desastre confuso, digamos. Como sea…. Marlene/Rache es la víctima, y todos tienen que salvarla y matar a Dracula. Básicamente.

En sí, el comic no es malo y vale la pena darle una lectura, aunque peca de algunas desprolijidades en la forma que la historia está armada. Algunos subplots aparecen puestos en momentos inoportunos para el fluir de la historia, y se resuelven de manera apresurada sobre el final. El personaje principal, Frank Drake, resulta casi doloroso de leer, ya que es el clásico enamorado llorón, constantemente lamentando el destino de su esposa, expresando cuanto miedo que tiene de todo lo que sucede, que no confía en los que luchan contra Dracula, y que a la vez es incapaz de pelear por si mismo…La peor clase de protagonista: llorón y cobarde, pero bueno…. es el personaje principal, así que busquense una botella de agua de dos litros antes de leer, porque al tipo se lo van a tener que tragar hasta el final.

Como sea, Wolfman logra llevarnos hasta el final del cuarto número (último de la miniserie), de la mejor manera que puede, teniendo en cuenta como venían planteadas las cosas. El pase de Marvel a Epic también fue un acierto en un punto central: ¡sangre, gore y tetas! Tres cosas fundamentales en el género de terror para adultos que no se podían mostrar en un comic apto para todo público podían aparecer en un formato mássofisticado, lejos de la censura del Comics Code Authority. Por otro lado, le permitió a los autores una movida arriesgada: no hacerse cargo de un montón de apariciones de Drácula en el Universo Marvel, todas posteriores a 1979, cuando la mítica Tumba cierra en su n°70.

También rescato muchísimo el arte del maestro Gene Colan, prendido fuego como nunca, responsable de que este fuera al menos un comic placentero de ver. Colan tenía 65 años cuando hizo esta miniserie, y todavía era plenamente capaz de crear un comic visualmente dinámico, aún para los estándars de los ´90, época en la que abundaban las imágenes llenas de escorzos bizarros, las splash pages, y los ángulos forzados, Colan maneja todos estos recursos a la perfección, para embellecer visualmente un comic que con otro artista, sería totalmente insalvable

Con Day of Blood! Night of Redemption!, Wolfman y Colan apuntaron a tocar la vena nostálgica de los viejos fans, con una historia nueva de Tomb of Dracula que trajera de vuelta a los personajes sobrevivientes del mítico título, y algunos nuevos, de la mano de los creadores más asociados al personaje. Los resultados, fueron dispares, pero Marvel volvería en otras oportunidades a ofrecer nuevas historias con Drácula, pero ya sin Wolfman y Colan. Gene Colan falleció en 2011, a los 84 años, y su trabajo en The Tomb of Dracula sigue siendo considerado uno de los puntos más altos de su carrera.