Wolverine fue creado en 1974 por la dupla de Len Wein y John Romita Sr., y su primera aparición fue en las páginas de The Incredible Hulk nº180, pero no fue sino hasta su reintroducción en Giant Size X-Men nº1, publicada al año siguiente, que empezó a desarrollarse como un personaje con complejidades y matices que lo fueron transformando con el correr de los años, en un favorito del fandom.

Especialmente comienza a ocurrir esto a partir de la llegada del (por entonces), joven Chris Claremont como nuevo guionista de X-Men a fines de los ´70. Claremont, junto a artistas de la talla de Dave Cockrum y John Byrne (en X-Men), y posteriormente, Frank Miller (en la primera miniserie de Wolverine, de 1982), se encargaría de darle mayor profundidad y desarrollo a la personalidad y motivaciones, aunque sin revelar demasiado de su origen, más allá de las ocasionales insinuaciones y las revelaciones sobre momentos dispares de su pasado, como parte de Alpha Flight, y la exploración de sus conexiones en Japón en las páginas de la miniserie del ´82.

Recién en 1991, en la páginas de Marvel Comics Presents (en los números 72 al 84), se publica por primera vez una historia de 13 episodios en la que se puede ver de forma bien explícita y gráfica, uno de los momentos más traumáticos del pasado de Wolverine: cuando le fue insertado el adamantium a su esqueleto.

El arco se tituló Weapon X y fue escrito, maravillosamente dibujado, entintado, y coloreado, por el grandioso Barry Windsor-Smith, a quien los viejos marvelitas ya conocían desde los ´70 por su trabajo en Conan the Barbarian, junto al mítico Roy Thomas.

El título de la obra no es caprichoso, si no que la existencia y razón de ser del mismo se remonta a Uncanny X-Men nº109, donde vemos el encuentro entre Wolverine y una figura de su pasado, el héroe canadiense Vindicator (en su primera aparición), líder y miembro de Alpha Flight, un grupo formado bajo el auspicio de una agencia gubernamental canadiense conocida como “Departament H”.

Esto es justamente lo que toma Windsor-Smith como base para realizar su célebre arco, en el que revela la existencia de otra agencia, llamada “Departament K”, más secreta aún que la anterior, probablemente clandestina, dirigida por alguien a quien se conoce sólo como “The Professor”

The Professor se presenta al comienzo como una figura misteriosa, de pocos escrúpulos, quien por razones de seguridad simula estar bajo las órdenes de alguien más, a la vez que se regocija de todo lo que va a ocurriendo bajo su dirección. Se trata de un sujeto completamente corrupto, y despojado de todo vestigio de moralidad, que no tiene reparos en llegar a donde sea con tal de lograr sus objetivos. Bajo las órdenes de tan encantador sujeto, encontramos al Doctor Cornelius, y la “Señorita Hines”, dos personas hipócritas, que pretenden parecer más sensible y humanitarios que The Professor, pero que a su modo, tampoco permiten que los valores morales les impida continuar su cuestionable trabajo.

¿En qué consiste este “cuestionable” trabajo? En experimentar sobre el cuerpo de Logan, para inyectar el adamantium a su esqueleto, con la finalidad de convertirlo en un “arma perfecta”. Cabe aclarar que para esto, Logan fue secuestrado, llevado contra su voluntad, y colocado en tanques llenos de agua, con cables insertados en todo su cuerpo, sometido a pruebas y exámenes, sin reparos por el dolor que le causaban. A fin de cuentas, para los fines del experimento, el hecho de que fuera humano (ya que un mutante, no deja de ser humano, y de todos modos, es en el transcurso de la historia que se dan cuenta que Logan es mutante… todo el experimento sobre él, fue iniciado sin ese conocimiento), si no que simplemente sea capaz de sobrevivir, para poder ser utilizado como arma.

Barry Windsor-Smith echa mano de su maestría narrativa y visual, para crear una de las historias más inquietantes de la época, cargada de una atmósfera opresiva, en la que el héroe mismo pasa a un segundo plano en favor de la narrativa, lo que contribuye aún más a la sensación de indefensión e inevitabilidad en la que se encuentra Logan, a quien conocíamos desde hacía años como el combatiente mejor preparado y más experto de los X-Men, el primero en atacar, sea quien sea el rival que tenga enfrente. Acá en cambio, se nos presenta de movida en el rol opuesto, no el de héroe, ni siquiera el de antagonista, sino el de víctima.

Logan es presentado como una víctima de las mayores vejaciones y humillaciones posibles, y su confusión así como la sensación de vértigo y claustrofobia se nos transmite de varias formas; tanto por la ambientación oscura, levemente iluminada con estallidos de colores neón, como los múltiples ángulos desde donde vemos al torturado cuerpo de Logan, como incluso el recorrido visual al que nos lleva la lectura de los paneles y los bloques de texto, hábilmente colocados y distribuidos en la página.

También hay que destacar la forma en que Smith logra acentuar la atmósfera del comic, sin globos de pensamiento, con los globos de diálogos y los bloques de texo como únicos recursos para transmitir palabras, y apelando a la empatía del lector, que no necesita saber lo que pasa por la cabeza de Logan para acompañarlo en su sufrimiento, su enojo y su desgaste tanto físico como emocional. Realmente, Smith se adelantó mucho a su tiempo con este recurso, ya que en el resto de la industria los globos de pensamiento seguían siendo usados regularmente.

Weapon X fue reimpresa varias veces, en distintas ediciones, y hay varias formas de conseguirla, aunque muchos opinan que la mejor forma de leer esta historia es en el formato original de issues sueltas, que es como mejor se aprecian los efectos visuales realizados por el coloreado de Smith, también bastante superior a lo habitual en esa época. De todos modos, es mucho más fácil encontrar un TPB que los números sueltos, que hoy en día son bastantes caros.