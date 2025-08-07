Cazador en General Rodríguez

Este sábado 9 a las 16 hs, Jorge Lucas y Claudio Ramírez se presentan en la localidad bonaerense de General Rodríguez para brindar una charla centrada en su trabajo en la famosa historieta Cazador.

También van a vender y firmar sus libros, posters, etc., en el mítico Cazastand.​

Esto sucederá en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, ubicado en Intendente Garrahan 226 de dicha localidad.

La entrada es libre y gratuita.​