Cazador en General Rodríguez

Este sábado 9 a las 16 hs, Jorge Lucas y Claudio Ramírez se presentan en la localidad bonaerense de General Rodríguez para brindar una charla centrada en su trabajo en la famosa historieta Cazador.
También van a vender y firmar sus libros, posters, etc., en el mítico Cazastand.
Esto sucederá en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, ubicado en Intendente Garrahan 226 de dicha localidad.
La entrada es libre y gratuita.
Dejanos tus comentarios:
Tenés que iniciar sesión para poder comentar.