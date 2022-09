Cosmonautas en La Plata

La alucinada dupla integrada por Federico Reggiani y Ángel Mosquito aterriza en Crumb este sábado 10 de Septiembre para presentar sus libros y hacer locuras. La alucinada dupla integrada por Federico Reggiani y Ángel Mosquito aterriza en Crumb este sábado 10 de Septiembre para presentar sus libros y hacer locuras.

La cita es a partir de las 18 hs, en diagonal 77 nº 313 (entre 4 y 46), ciudad de La Plata, con entrada libre y gratuita.

Los autores conversarán con el público acerca de los libros de Roque y Gervasio Pioneros del Espacio y de los otros proyectos que están gestando desde la editorial Libros del Cosmonauta.

Habrás sorpresas y mucha fiesta.

No se lo pierdan, que Mosquito no vive en Argentina y no son tantas las veces que se presenta en público en nuestro país.