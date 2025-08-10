¡Explota Crack Bang Boom!

Ya no falta nada. Del 14 al 17 de Agosto tenemos en la ciudad de Rosario la decimocuarta edición de Crack Bang Boom, la gran Convención Internacional de Historietas que se realiza desde el 2010.

Es un lugar de encuentro masivo, abierto a todo público que quiera conocer y divertirse a partir de todas las aristas que tiene la historieta, que incluyen exposiciones, talleres, charlas, firmas y dibujos en vivo de profesionales nacionales e internacionales, entre otras ofertas culturales. También es un espacio para concretar y mostrar proyectos, acercarse a los artistas, los editores y conseguir material independiente de distribución limitada.

La lista de invitados de este año la encabezan el maestro británico David Lloyd y el mangaka Atsushi Kaneko. También llegan desde Brasil el alucinante Rafaael Albuquerque, y el dibujante uruguayo Martín Cóccolo. Y por supuesto, unos cuantos autores argentinos, entre los que se destacan los maestros Ricardo Ferrari, Alberto Saichann, Luis Scafati, Paula Andrade, Hor Lang y Camila Torre Notari.

La cita arranca el jueves en el CEC (Paseo de las Artes y el río Paraná, ciudad de Rosario), pero hay actividades vinculadas al evento en distintos puntos de la ciudad, que está en pleno festejo de sus 300 años.

La programación completa, la lista de invitados completa y la información acerca de entradas y abonos la encontrás en www.crackbangboom.com.ar

¡Nos vemos allá!