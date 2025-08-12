Jericles en Río Cuarto

​El maestro cordobés Jericles tiene nuevo recopilatorio de sus chistes, titulado «Esos Raros Tiempos Nuevos», recientemente editado por la editorial Bases.

La presentación se realizará este viernes 15 a las 19 hs, en la Biblioteca Mariano Moreno (ubicada en Sobremonte 1079) de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

El autor estará presente para conversar con el público, firmar libros y compartir un tentempié.

La entrada es libre y gratuita.