Llega Expo Comic

​Se viene la primera edición de Expo Comic Buenos Aires, un evento con entrada gratuita.

El mismo se llevará a cabo este domingo 24, de 13 a 19 hs, en el Espacio Cultural Marcó del Pon (Artigas 202, Flores, CABA)

El evento contará con la presencia de reconocidas editoriales de Historieta nacional en el sector comercial, proyección del documental The Image Revolution subtitulado al castellano, talleres y charlas brindadas por algunos de los artistas más importantes del país, concurso de cosplay, y muchas cosas más.