Scafati en la Biblioteca Nacional

​El miércoles 20 de Agosto, a las 19 hs (puntual) se proyectará el documental Scafati. Palabra Pintada -una película dirigida por Silvana Díaz Coppoletta- en el auditorio Jorge Luis Borges, de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502, ciudad de Buenos Aires).

La frutilla de la torta es que estará presente el dibujante (radicado en Mendoza) para charlar con el público luego de la proyección.

También se exhibirá una pequeña muestra de originales, de los que Scafati donó al Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos.

La entrada es libre y gratuita.​