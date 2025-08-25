Paradox: el evento

Este domingo 31 se viene el Evento Paradox, un gran homenaje al glorioso Quique Alcatena por parte de sus colegas.

Habrá callejón de artistas, galería de originales y muestra temática, historietas y felicidad para celebrar la ilustre trayectoria de Quique.

Participan Jules Mamone, Pablo Vigo, Dolores Alcatena, Ignacio Minaverry, Luciano Vecchio, Pedro Mancini, Manu Loza, Max Fiumara y Patricio Oliver.

Nos vemos todos en Meridiana (Av. Rivadavia 4963, local 18, ciudad de Buenos Aires), junto a estos enormes apellidos, para devolver algo de todo lo que nos ha dado este artista, persona y amigo tan especial.