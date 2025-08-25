Ronda de monstruos

Este sábado 30 a partir de las 19hs el Centro Cultural La Trinchera (ubicado en Humahuaca 3461, ciudad de Buenos Aires) será sede de una nueva Ronda de Tinta.

Se trata de un encuentro entre varios dibujantes de primera línea, donde podrás verlos dibujar en vivo, adquirir sus originales y sus libros y conversar con ellos de manera sumamente distendida.

Entre los confirmados para esta edición se destacan los maestros Carlos Dearmas, Darío Reyes y Rodolfo Fucile. La entrada es libre y gratuita.