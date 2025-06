Se juntan las leyendas

Este viernes 6 de Junio será glorioso. A partir de las 18.30 hs vas a tener en el Centro de Historieta y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502, ciudad de Buenos Aires) una mesa compuesta por Quique Alcatena, Alberto Saichann, Ricardo Ferrari y Cacho Mandrafina. Sí, todos juntos, todos para vos, y todo gratis.

La excusa es la presentación de los tres últimos lanzamientos de la Colección Esenciales de Loco Rabia: Dioses y Demonios, Saichann: La Flor/ Bacteria/ Bronx, y Viejos Canallas. Y la conducción de la charla va a estar a cargo de un tal Andrés Accorsi.

Por supuesto van a estar a la venta los libros, para que -si te falta alguno- te los puedas llevar firmados por los maestros.

Una invitación irresistible, una cita impostergable, un momento inolvidable. No es un sueño, no es una realidad alternativa, no es un engaña-pichanga.

Nos vemos el viernes a las 18.30 en el evento del siglo.