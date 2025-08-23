Se presenta Murales

Este miércoles 27 a las 18 hs, se realiza la presentación de Murales, una historia sobre Santiago Maldonado, el libro de Daniel Feierstein y Juan Soto recientemente co-editado por Marea Editorial y Hotel de las Ideas.

Además de los autores, estarán presentes Daniel Santoro, Sergio Maldonado y Juan Sasturain. La charla contará con la conducción de Constanza Brunet y Diego Rey.

La cita es en la Sede Rectorado Centro de la UNTREF, ubicada en Juncal 1319 (ciudad de Buenos Aires), con entrada libre y gratuita.

