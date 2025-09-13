Tributo a Dragon Ball

​“Piñas Van, Piñas Vienen” es una muestra gráfica en homenaje a Dragon Ball, la obra maestra de Akira Toriyama y la serie que popularizó a la animación japonesa en el planeta. La muestra estará compuesta por ilustraciones de Gustavo Sala, Mato Saw, Fernando Sawa, Mako Fufu, Lea Caballero, Nico Stilman, Mati Mazzagatti, entre otros artistas argentinos oriundos de distintos palos artísticos.

Además, contará con textos de Tomás Eliaschev (periodista especializado en animación), Ale Kim (político nacional y fan de DB), Li Chien Chuang (autor de la primera nota sobre DB en el país), Fede Musso (editor de IVREA), Martín Fernández Cruz (periodista especializado en cultura nerd) y Hernán Panessi (periodista y curador de la muestra) y más.

También, habrá una activación con el club de dibujo Good News, DJ set de Valky, sorteos de mangas de IVREA, muchísimos regalos de This is Feliz Navidad, un show acústico de Kiseki, podcast en vivo de Dragon Pod y una muestra de ítems legendarios del fandom nacional, entre otros menesteres divertidos.

El evento se desarrollará este miércoles 17 , desde las 19 hs, en bar El Destello (Gascón 1460, ciudad de Buenos Aires), con entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse en El Destello durante una semana, desde el miércoles 17 hasta el miércoles 24 de Septiembre.