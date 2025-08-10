Tributo a Miyazaki

Este miércoles 13 desde las 19:40 hs, el bar El Destello recibirá la muestra Fuerza Natural, en homenaje a la obra del Studio Ghibli, de los maestros Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Este miércoles 13 desde las 19:40 hs, el bar El Destello recibirá la muestra Fuerza Natural, en homenaje a la obra del Studio Ghibli, de los maestros Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

Casi 30 artistas le rinden tributo a uno de los estudios de animación más importantes en la historia.

Además, DJ set de @waifupopular , club de dibujo de los pibes de @goodnews.ba , regalos exclusivos, show de @davidelsaxofonista y más sorpresas.

La muestra incluye obras originales de Fernando Sawa, Paula Ventimiglia, Chavo Escrotito, Mako Fufu, Rubén Gauna y Nico Stilman, entre otros. Además, textos exclusivos de especialistas como Diego Labra, Tomás Eliaschev, Ignacio “Fichinescu” Esains, David el Saxofonista, y Hernán Panessi, quien además ofició como curador de la muestra.