Un nuevo ¡FAH!

El Festival Argentino de Historieta ¡FAH! es un evento multidisciplinario que invita, tanto a expertos en el género como al público general, con una amplia oferta de actividades como charlas, talleres, exposiciones, ferias editoriales y proyecciones de cortos y mediometrajes relacionados con la historieta, espectáculos y actividades interactivas con el público adulto e infantil.

Se realizará los días sábado 6 y domingo 7, de 14 a 21 horas, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038, ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

Entre las actividades destacadas habrá talleres infantiles de dibujo para reinventar nuevas historias de Astérix; talleres de guion, en los cuales se podrán repasar algunos de los recursos específicos de la historieta; se realizará un “Tinder de historieta”, un espacio para que se conozcan entre sí guionistas y dibujantes que estén buscando formar duplas. El festival comenzará con un homenaje a Daniel Divinsky, el sábado a las 15 horas, y finalizará con la presentación, el domingo a las 19 horas, de Ensayo para mi muerte, la nueva novela gráfica de Tute.

¡FAH! se destaca por su enfoque en la diversidad y pluralidad de expresiones artísticas, que cruzan la historieta con otras disciplinas como el cine, la literatura, la crónica periodística, la novela gráfica, el teatro y las artes plásticas. Estos cruces reafirman a la historieta como punto de convergencia cultural.

Participarán reconocidos autores como Tute, El Bruno, Esteban Podetti, Max Aguirre, Gustavo Sala, Dolores y María Eugenia Alcatena, Decur, Carina Altonaga, Carlos Aon, Daniela Ruggeri, Horacio Lalia, Marcelo Valentini, Agustín Paillet, Jano Seitún, Marko Torres, Rodolfo Santullo, Lui Mort, Lautaro Fiszman, Pablo Zweig, Martín Ameconi, Rafael Curci y Paula Boffo. También estarán presentes editoriales y comiquerías en un amplio sector de stands.

El evento conmemora el Día de la Historieta Argentina, que se celebra el 4 de septiembre, por la publicación del primer número de El Eternauta en la revista Hora Cero, en 1957. Invitan la Cámara Argentina del Libro y el Centro Cultural Rojas. Cuenta con el apoyo del Instituto Francés, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional y organizaciones del sector.

¡FAH! 2025 busca celebrar la historieta en todas sus formas, promover su diálogo con otras disciplinas artísticas y consolidar su relevancia cultural, para ofrecer una experiencia rica y accesible para todo público.