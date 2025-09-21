Un nuevo Sociedarks

El viernes 26 a las 19:30 hs será la presentación de la nueva antología de Sociedarks, que reúne trabajos de los alumnos del taller de Paula Andrade . El viernes 26 a las 19:30 hs será la presentación de la nueva antología de Sociedarks, que reúne trabajos de los alumnos del taller de Paula Andrade .

La cita es en La Casa de Viñetas Sueltas, José Antonio Cabrera 6030, ciudad de Buenos Aires.

Habrá charla con les autores sobre la realización de la antología y se podrá adquirir ejemplares.

Como siempre, en La Casa de Viñetas Sueltas hay una barra de bebidas a precios populares, que permite mantener las actividades en este espacio cultural.