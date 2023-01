Bienvenidos a la sección en la que diseccionamos el maravilloso mundo de las historias cortas, desde anuales y especiales bizarros hasta clásicos y gemas de culto. Bienvenidos al verdadero Triángulo de las Bermudas de la historieta, donde conviven Larry Hama, Enrique Breccia, Keiko Takemiya y Dylan Dog.

Fantomas, la amenaza elegante

En 1972, la dupla de Jesús Rodriguez (guiones) y Gonzalo Mayo (dibujos) hicieron la aventura de Fantomas más infame que podría existir. El relato se llamó «Los libros más caros del planeta» y debería haberse llamado «Los plagios más evidentes del mundo».

Arriba las manos

La trama del nº128 de Fantomas se puede resumir así: le robaron un libro y se metió en una aventura aburrida y no digna de la época para recuperar un incunable. Jesús Rodriguez escribió un relato sobre la pérdida de un ejemplar y lo más arriesgado es el secreto de un personaje llamado V. ¿Será una alusión o plagio descarado a la mítica novela del escritor americano Thomas Pynchon?

Con Rodríguez nunca se sabe, ya que si parecía raro que haya un misterio alrededor de algo que no se revela, luego aparece otro choreo de nombre pero esta vez con el mítico personaje de Howard Phillips Lovecraft llamado Abdul Alhazred. Acá se llama Alzahred y también es árabe y aparece un par de páginas para llamar la atención. Es imposible de explicar la historieta ya que no tiene clima y termina de manera abrupta y sin sentido. La moraleja que nos deja es que no perdamos libros raros que valen una fortuna y que solo una persona rica como Fantomas podría recuperar.

El maravilloso arte de robar

El dibujante peruano Gonzalo Mayo tal vez les suene por haber sido un antiguo colaborador de la editorial Warren. Un artista que trabajó para Vampirella con un estilo bellísimo similar al de José Gonzalez, Esteban Maroto y varios dibujantes clásicos de los ’70. Lamentablemente además de su etapa en Warren, Mayo dibujó para Novaro y en especial para Fantomas, donde se dedicó a robar el arte de otros dibujantes y acreditárselo. Algo muy triste, ya que no son simples tributos y homenajes: son plagios descarados y no de una viñeta para tener un efecto impactante en la págin,a sino durante toda la historieta. Por momentos dudás de si dibujó algo él, ya que son tantos los calcos y la variedad de autores a los que les robó que no sabés si tenía talento o vivía copiando todo.

¿Metaficción de mal gusto o Deportivo Plagio?

Lo primero que entendemos de Fantomas y «Los libros más caros del planeta» es que Mayo alucinó con Mort Cinder de Hector Germán Oesterheld y Alberto Breccia. A tal punto que hay 31 apariciones de Ezra Winston bajo el nombre de Vernis, el disfraz que usa Fantomas para esta aventura. La autoconciencia descarada de Mayo es tan fuerte que por momentos no le sale dibujar como el viejo Breccia y entonces tiene que retratar la cara más chiquita para que no se note que su dibujo en sí tiene un estilo distinto. No sabemos si Rodríguez leyó Mort Cinder o esto es solo un plan infame de Mayo.

La viñeta mítica del viejo Breccia y Oesterheld donde Ezra Winston dice “¿Está el pasado tan muerto como creemos?” es el condimento básico que usa Mayo para ilustrar esta historieta. Mayo, que no tiene el talento del viejo Breccia, muestra sus falencias cuando tiene que dibujar en otra pose al personaje y no sabe cómo mostrar esa cara tan importante del mundo de la historieta. Lo que vemos es una especie de Frankenstein entre el dibujo de Breccia y un poco la mano de Mayo. Por supuesto que queda mal, pero Mayo es vivo y sabe que hay más poses de Winston para robar.

El trazo de Mayo es tan bizarro durante toda la historieta que hasta él no tiene estómago para los plagios. Mayo tiene que repetir varias veces la misma puesta con la misma pose y cara y no le sale. Cada vez le queda peor y es tan gracioso que por momentos dan ganas de releer Mort Cinder para disfrutar los dibujos del viejo Breccia.

¿Tiene sentido este plagio a Ezra Winston en Fantomas? No, por momentos parece una aventura básica y genérica de los ’70, sin alma y con un dibujo que busca sorprender pero que se ve opacado por el registro de los calcos al viejo Breccia. El absurdo de usar a Winston bajo el nombre de Vernis carece de algo extremo o divertido. Solo genera rechazo y poco impacto. El relato no tiene nada de épica y tampoco nada sutil como para generar un guiño a los lectores. No está construido para que Fantomas entre en el universo de Mort Cinder o tenga una aventura delirante, sino más bien una masturbación aburrida de cómo te muestro lo hábil que soy para dibujar en otro estilo.

El mundo de las influencias

¿Existe la posibilidad de que todo sea inspiración para cada número de Fantomas? La respuesta está en las historietas, donde en ningún momento se acredita a Neal Adams, José González o el viejo Breccia. Algunas composiciones de Fantomas con la capa similar a Batman podrían ser inspiraciones, pero lo de Breccia es desolador. El problema es que a partir de la etapa de Mayo en Fantomas, dudás de la credibilidad del dibujante y dejás de creer en su talento, para ponerte la lupa y el disfraz de detective y analizar cada historieta que dibujó, a ver si es de su autoría o le robó todo a otro artista.

La otra cara de Mayo

Además de haber sido un popular dibujante de Fantomas, Mayo fue un dibujante increíble que trabajó para editorial Warren y en especial para Vampirella. Además de eso también creó Cachorro de León con Pedro Zapiain para el mercado mexicano, hizo historieta erótica y pornográfica durante los ’80 y también fue entintador durante la década de los ’90 para Valiant.

El estilo de Mayo en Vampirella es impresionante, pero coquetea con José González y Esteban Maroto. Mayo se luce por completo en El Cid, título escrito por Budd Lewis y serializado en la antología Eerie. Acá Mayo no es el sucesor de nadie sino el co-creador y se ve todo su arte en esplendor. La típica puesta de página con una viñeta horizontal, tres verticales y uno más al final para demostrar su buena narrativa.

¿Qué lo llevó a calcar y ponerse la máscara de ladrón en Fantomas? No hay entrevistas sobre sus plagios y no existe nadie que le haya señalado las similitudes de su arte con otros autores de la época.

Gonzalo Mayo falleció el 30 de Marzo del 2021, con un legado interesante y también infame. Una carrera llena de plagios, misterios, gemas y material interesante.