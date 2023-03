Lord Horror nº2

Bienvenidos a la sección en la que diseccionamos el maravilloso mundo de las historias cortas, desde anuales y especiales bizarros hasta clásicos y gemas de culto. Bienvenidos al verdadero Triángulo de las Bermudas de la historieta, donde conviven Larry Hama, Enrique Breccia, Keiko Takemiya y Dylan Dog.

Lord Horror, el libro prohibido

A fines de la década de los ’80, David Britton publicó en su editorial Savoy Books la novela Lord Horror y generó un antes y después en Inglaterra. El libro fue quitado de circulación por ser considerado un panfleto nazi (no entendieron que era una ucronía extrema y satírica) y por supuesto David Britton estuvo preso varios meses por haberlo editado y escrito. Britton tuvo la suerte de tener a Geoffrey Robertson de abogado, quien lo ayudó rápidamente a limpiar su nombre y sacarlo de la cárcel. Por otro lado, muchos autores importantes como Michael Moorcock, Clive Barker y Ramsey Campbell salieron a defenderlo.

Un poco de historia

La fama que ganó el libro como producto peligroso y de culto fue trasladada al universo de la historieta. Britton y su amigo Michael Butterwroth (el otro dueño y editor de Savoy) decidieron crear comics del personaje para generar una expansión y nuevos lectores. El dibujante elegido fue nada menos que Kris Guidio, un amigo de la casa que trabajaba para los libros que ellos publicaban. En el número uno se ve una aventura que propuso ofensas y algunas transgresiones disfrazadas de opiniones sobre Juez Dredd, Freddy Krueger, Woody Allen, Betty Boop y Mijail Gorbachov. El segundo número fue la aventura en Hong Kong y del tercero al sexto una especie de origen del protagonista. Luego la serie cambiaría de nombre y se llamaría Reverbstorm y sería relanzada con John Coulthart como dibujante… pero esa es otra historia.

Ícono del underground

La creación del personaje está basada en William Joyce, un nazi que fue activista político y locutor de radio de origen angloestadounidense, que trabajó para el gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial. El personaje vive distintas aventuras en una realidad alternativa post-guerra mundial que a la vez existen escritas en una novela y todo parece ser una obra de metaficción para tener más mundos para habitar.

Las aventuras de Lord Horror no sólo muestran decapitaciones y burlas a personajes famosos sino también muchas reflexiones sobre el arte y la literatura. En este universo, el escritor James Joyce sigue vivo y es nada menos que su hermano. Aparte de Joyce como personaje recurrente también está el famoso músico Capitán Beefheart.

El personaje sirve como aparato para hablar de cualquier tema. Horror no tiene problema en matar gente, en charlar sobre racismo, genocidio, necrofilia y lo que se le ocurra. La idea de Britton es hacerlo lo más oscuro e infame posible para poder crear arte a partir de eso. Algo muy difícil de lograr pero que le funcionó muy bien en los comics y las novelas.

Guidio: Autor integral

El maestro Kris Guidio aparte de tener este especial de Lord Horror tiene hecho bajo su autoría el especial de Moonshock y un tomo muy raro sobre la banda The Cramps. Guidio como guionista busca una aventura sencilla en un viaje donde Lord Horror es traicionado por una banda y luego busca venganza. Por supuesto que eso no es lo que importa si no cómo está contado.

Guidio pone todas las ideas de guion dentro de su dibujo y lo que más le interesa es generar un clima de impacto y disturbio en el lector. Algo muy parecido a lo que generaba el arte de John Hicklenton. Guidio, además de crecer como autor integral, acá deja en claro que, más allá de estar supervisado por David Britton, entiende a la perfección cómo contar un relato que funcione.

Uno de los grandes problemas de Lord Horror es que no tiene tantos relatos como este. Una aventura que sea menos críptica y bizarra pero que genere algo sólido para su continuidad o mundo. Lord Horror es un personaje complicado de escribir no sólo por su trasfondo y su universo sino porque siempre está la búsqueda de lo extremo y lo experimental.

¿El amerimanga en Inglaterra?

La movida de hacer manga creado por autores de Estados Unidos es un término que puede congelar el infierno. Durante mucho tiempo la fórmula fue odiada por críticos y fans y hasta se consideraba infame y de apropiación cultural. Sin embargo un montón de profesionales se hicieron un nombre en la industria dibujando o readaptando mangas para otras audiencias y eso luego prosperó y trajo una nueva revolución dentro de los mercados. Hoy es bastante normal que un autor publique una historieta o un fanzine visualmente basado en un manga y no reciba amenazas de muerte por eso. A fines de los ’80 en Inglaterra publicar una especie de aventura japonesa con un personaje que muy rápido se transformó en un ícono de la cultura era raro.

La aventura de Lord Horror en Hong Kong, publicada originalmente en 1989, es una especie de amerimanga en clave. Por un lado vemos cómo el trazo de Kris Guidio cambia para este unitario y cómo la caligrafía juega un rol importante. A diferencia de otras historietas de Guidio, acá lo vemos muy medido y documentado para que toda la aventura sea respetuosa con la cultura china.

La narrativa de Guidio no conecta con el mundo del manga pero sí hay un esfuerzo gigantesco para la documentación. El diseño de la ropa de las geishas, los paisajes y las armas está muy bien realizado y genera una coherencia muy dinámica en todo el número.

En algún momento se intentó comercializar el nº2 de Lord Horror como el «Lord Horror manga» pero no funcionó.

Muerte y resurrección

El tema menos interesante de este especial es la muerte del personaje, ese momento en el que le clavan un shuriken y se ve cómo Horror se desploma y pasa de la Tierra directo al Infierno. Guidio utiliza toda su imaginación para mostrar un Infierno desolador y por supuesto con Adolf Hitler, que lo está esperando para hablar de Immanuel Kant y otros temas.

Son pocas páginas en las que el protagonista está en el Infierno pero están muy bien dibujadas con muchos detalles y se ve una lanza gigantesca que rompe a varios bebés, demonios cogiéndose a una chica, una montaña de piedra y personajes que buscan revancha porque murieron a manos de Lord Horror.

Tal vez lo más flojo de la muerte del personaje es que Guidio usa el efecto de mostrar a Hitler en el Infierno como algo importante y no hay mucho desarrollo. Se pierde toda la idea de Lord Horror en otro plano y luego viene una resurrección muy apurada por parte de unas amigas chinas para que este logre vengarse de sus asesinos.

El arte de Kris Guidio

Guidio es un dibujante extraño para el comic underground británico de los ’80, ya que no tiene tanto trabajo pero su obra es un clásico contracultural. Un autor que reconoce que su ídolo es nada menos que Francisco Solano López, algo que tiene bastante sentido por el uso del puntillismo y los detalles en su técnica. Además Solano López trabajó mucho tiempo para la industria inglesa y dejó una marca importante en los lectores y en los autores.

El dibujo de Guidio en este número sin duda es de sus mejores trabajos. El haber sido autor integral para este número bajo la supervisión de David Britton le ayudó a que la historieta sea más dinámica, menos críptica con las referencias literarias y más apoyada en su dibujo que en un guion complejo.

Guidio no pierde tiempo en dibujar tantos fondos sino que le interesa mucho los personajes, las caras, la ropa y sobre todo las peleas. Sus puestas en página son muy cuidadas y con muchos detalles. La idea del maestro siempre es meter cada tres o cuatro páginas una splash sin viñetas que muestre la cúspide de la escena que usualmente es Horror matando a varias personas.

El abuso de lo bizarro es algo que no está presente en este número y creo que es el fuerte no sólo de la aventura sino también del dibujo. Acá Guidio está más medido y por eso este tipo de aventura redonda funciona un poco mejor que otras, que son más crípticas y que van directo a la transgresión y a vomitarlo todo en la cara.

Ediciones y reediciones

Lamentablemente a fines del 2020 David Britton falleció y esto complica más los asuntos de posibles reediciones de la obra. Por ahora Lord Horror en historieta solo existe en inglés. Nunca se reeditó y las viejas revistas que conforman ese primer volumen son muy caras y también difíciles de conseguir. Lo que le siguió (que fue lo de Reverbstorm) sí se reeditó en un tomo, pero también es inaccesible y tenés que vender órganos para tenerlo.

Nunca se editó en otro idioma y no se ve un panorama claro de que alguna editorial tenga ganas de jugarse a publicar una de las historietas más extremas de la historia del mundo del comic. Por otro lado yo no perdería la fe de que aparezca una editorial independiente y tenga ganas de editar la novela de Britton y luego los comics como para formar una especie de mapa que nos ayude a entender a este mítico personaje del underground inglés.