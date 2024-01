Mangas de Mazzucchelli

Bienvenidos a la sección en la que diseccionamos el maravilloso mundo de las historias cortas, desde anuales y especiales bizarros hasta clásicos y gemas de culto. Bienvenidos al verdadero Triángulo de las Bermudas de la historieta, donde conviven Larry Hama, Enrique Breccia, Keiko Takemiya y Dylan Dog.

A comienzos de los ’90, David Mazzucchelli se alejó de DC y Marvel y se concentró en sus proyectos personales. Lo primero que hizo fue Rubber Blanket; luego, la adaptación de la novela de City of Glass de Paul Auster y, en el medio, dibujó historias cortas extrañas con un estilo manga.

Diario de un camaleón

El estilo de Mazzucchelli de la década de los ’90 se aleja por completo de todo lo que dibujó en los ’80 y, en especial, en clásicos como Batman: Year One y Daredevil: Born Again. Mazzucchelli cambió su línea hacia un trazo minimalista, que anticipaba la escena independiente de los ’90 y que, a la vez, tiene muchos puntos en común con el dibujante español Santiago Sequeiros.

En 1995 y 1996, Mazzucchelli publicó dos historias cortas en Manga Surprise, una antología autoconclusiva de Kodansha que juntaba a autores de Occidente con algunos mangakas. Algunos dibujantes, como Paul Pope y Jon Jay Muth, ya habían cambiado su estilo para publicar en Japón y otros directamente dibujaron algo en su propia línea, como Ana Juan o Edmond Baudoin.

Midori es la primera historia corta hecha por Mazzucchelli. La trama se centra en la lucha personal interna contra tus propios demonios, por hacer lo que querés y no quedar atrapada en un trabajo que no te gusta. La protagonista sufre la mirada de su madre, que quiere que tenga pareja y, en paralelo, la furia interna contenida en su cabeza, que solo se ve expulsada a la hora de cantar. Es un relato distinto de todo lo que se había publicado en Rubber Blanket. La línea es similar al estilo minimalista, pero tiene otro tipo de puestas en página, más arriesgadas y que coquetean con el manga alternativo de los ’80 y los ’90. Mazzucchelli muestra una narrativa extraña, con pocas viñetas y un estilo de dibujo complejo. Las caras de los personajes tienen pocos detalles, pero forman un concepto para todo el relato.

El segundo relato (y el más experimental) es Still Life, una historia corta que apenas tiene dos voces en off y que parece dibujada por un asistente de Kazuo Kamimura (el autor de Lady Snowblood) en la década de los ’70. Un experimento con muy poco trazo que sorprende con páginas dinámicas y oníricas.

La última historia corta en la que Mazzucchelli hizo manga es Stop The Hair Nude, publicada por Fantagraphics en 1995 en el nº2 de la mítica antología Zero Zero. Se trata de un relato que mezcla todo el estilo nuevo minimalista que había construido entre Rubber Blanket y City of Glass, fusionado con el movimiento de manga underground llamado heta-uma que hizo famoso a Yoshikazu Ebisu y King Terry. A diferencia de las otras dos, esta es la más versátil de las tres, ya que Mazzucchelli cambia por momento de tono y línea en ciertas viñetas.

En el abismo

Estamos en el año 2024 y todavía nunca se reeditaron estas historias en castellano o inglés, y lo que más sorprende es que sucede lo mismo con todo el material de Rubber Blanket. La decepción proviene de que Mazzucchelli es un autor importante en el mundo de la historieta y que gran parte de sus obras son clave para entender la industria norteamericana. No existe información respecto de si el autor está negado a publicar esto.

Sin embargo, en Italia el sello Coconino Press editó un tomo llamado Storie que recopila material de Rubber Blanket y que incluye Midori y Still Life, mientras que Stop Hair Nude aparece (también junto a dos historietas de la Rubber Blanket) en un álbum titulado Discovering America, de la misma editorial. Lamentablemente, hoy es muy difícil conseguir estas historias cortas por separado; los especiales de Manga Surprise son caros y no están indexados en muchos sitios de venta y compra, y el número de Zero Zero corre la misma suerte.