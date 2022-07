Secrets of the Organism

Esta es la sección donde nos dedicamos a diseccionar el maravilloso mundo de las historias cortas, desde anuales y especiales bizarros hasta clásicos y gemas de culto. Bienvenidos al verdadero Triángulo de las Bermudas de la historieta, donde conviven Paul Pope, Jueza Anderson, Alex Niño y Punisher.

Secretos del organismo

El año 1992 fue el comienzo de la edad de oro de John Smith, un guionista maldito y secreto de la 2000 A.D.. Un autor que nunca entró al mercado norteamericano pero que tiene muchos fans en Inglaterra y una carrera muy rara llena de aciertos, tropiezos, gemas, santos griales, creaciones inolvidables y más.

La historia que rescatamos hoy se centra en la vida de un coleccionista llamado Denholm Bingley, que está obsesionado con la memorabilia relacionada al cine y tiene posters, artefactos, la silla de Hitchcock y hasta el auto con el que se mató James Dean. El problema es que le falta algo. Su ballena blanca. Algo que desea y no tiene pistas de dónde encontrarlo. Bingley busca el sexto dedo del pie de Marilyn Monroe, un mito hollywoodense que Smith usa para contar un super relato ocultista con el viejo Hollywood de comienzos del Siglo XX como trasfondo. Denholm inicia su búsqueda en Tangier y encuentra una raza de perchas fantasmagóricas que lo saben todo y le indican que tiene que contactar a Klaus Gruenwald para encontrar lo que desea. Por supuesto que Denholm cree en esto, lo contacta y a partir de ese momento, Smith mete a una espiritista, a una parte de Hollywood con actores y directores fantasma y la narración se transforma en un pastiche de terror apocalíptico nunca visto.

Smith tiene el problema de que siempre tiene un vocabulario rebuscado, lleno de tecnicismos, y que por el momento proponen conceptos mágicos que tal vez el lector no comprende, pero eso por otro lado potencia muchas veces a sus relatos. En esta historia Smith logra un equilibrio. Los diálogos están a tono con la historia y el cierre es magnífico y bastante coherente.

La obsesión es el motor de este relato. Smith pone sobre la mesa todos sus conocimientos sobre cine y juega con eso hasta el final. El debate apocalíptico de si conseguir lo que querés pueda activar el fin de los tiempos es una idea genial y que solo Smith puede condensar en tan pocas páginas. Lo interesante del final es que reaparece la figura de Cecil B. Demille, uno de los directores más consagrados e importantes de la historia del cine, y este es el que filma el fin del mundo.

El dibujo de Rian Hughes se luce de principio a fin. El maestro de la línea clara inglesa es el protagonista de esta serie de relatos tipo La Dimensión Desconocida. A diferencia de otras historias cortas, acá Hughes sale un poco de su zona de confort y dibuja otro tipo de temática. La fuerte presencia del ocultismo y el cine son los principales protagonistas. Hughes (que es el Daniel Torres que les tocó por padrón a los ingleses) nunca decepciona con sus puestas. Acá vemos a un dibujante totalmente comprometido con el guion y que aprovecha a diseñar afiches viejos de época y también se da el gusto de dibujar a actores famosos como Groucho Marx, entre otros.

La idea del presentador estilo Twilight Zone y que esté presente en el relato y también interrumpa para agregar información sobre la historia, funciona y muy bien para este relato tan rebuscado. Este personaje no tuvo tanta popularidad y nunca logró darle un nuevo rumbo a la 2000 A.D. con las historias cortas. La idea fue creada por Mark Millar y Alan McKenzie y luego se sumaron Rian Hughes y John Smith. La rareza es que todos los relatos cortos de este personaje son dibujados por Rian Hughes, algo no muy frecuente en la 2000 A.D..

¿Hughes tenía todo para formar una gran dupla con Smith? Sí, por supuesto. En ambas historias cortas Hughes no solo la rompe con las puestas en página, sino que también con los diseños de personajes. La versión de Monroe con agujas en todo el cuerpo es algo perturbador y que funciona a lo largo de todo el relato. La línea de Hughes se complementa con las ideas ocultistas de Smith y también generan un tono distinto de los relatos de Millar y McKenzie.

El tomo de historias cortas de Tales From Beyond Science, además de tener dos historias cortas de Smith, tiene material de Millar y Mckenzie. Fue editado por Image en el 2013. Este libro recopila todos los relatos dibujados por Hughes para la 2000 A.D. y tiene material extra y páginas que promocionan cada aventura. El recopilatorio no tuvo mucha difusión, ni fue un éxito en ventas. Pasó inadvertido, pero tuvo coherencia, ya que la editorial ya había editado otra joya del maestro llamada Yesterday’s Tomorrow que reunía novelas gráficas, miniseries y narraciones raras. Pero esa es otra aventura y otra columna.