Allá por Diciembre de 2018 esta columna estuvo dedicada a la etapa de Grant Morrison al frente de la JLA, pero centrada en la serie regular. Por fuera de la misma, el escocés escribió otras tres sagas, que nos toca repasar en la entrega de hoy.

En 1997, cuando Morrison estaba al frente de la revista mensual de la JLA, se hizo un ratito para escribir las 64 páginas de un prestige co-producido entre Image y DC Comics: JLA/ WildC.A.T.s, que si no me equivoco es el primer encuentro de la JLA con personajes de otra editorial. Para esta aventura, el guionista forma equipo con Val Semeiks, con quien se reencontrará unos meses más tarde para trabajar en DC: One Million, saga de la que hablamos hace muy poco. La labor de Semeiks en este prestige no descolla para nada, pero tampoco es espantosa. Lo más lindo es verlo dibujar esas poses imposibles y esas rayitas típicas del estilo de Jim Lee cuando entran en escena los WildC.A.T.s.

El guion es sencillo, pero no falto de ambición ni de atractivo. Empieza con una confrontación entre la JLA y el Lord of Time, ahora mucho más poderoso que antes y con un nuevo nombre: Epoch. El villano deja varados a los héroes (que son sólo cinco: Superman, Batman, Wonder Woman, Flash y Green Lantern) en el año 33 de nuestra era y cuando estos manipulan una máquina del tiempo para volver a 1997, algo sale mal y terminan en 1997, pero en el Universo WildStorm. Para cuando se ponen de acuerdo con los WildC.A.T.s para trabajar en conjunto, Epoch se hizo infinitamente poderoso y las posibilidades de detener sus macabros planes son ínfimas. Pero el villano está preparado para un ataque de la JLA, no de los WildC.A.T.s (que acá forman con Majestic, Grifter, Zealot, Void y Maul) y así es como logran desestabilizarlo y finalmente vencerlo.

Al final, el villano termina neutralizado y los diez héroes logran regresar cada uno a su universo tras saludarse con la mejor onda. En general es una historia entretenida, bastante legible, más allá de cosas que no se explican como esa viñeta en la que entran en acción varios miembros de StormWatch, y más allá de ridiculeces noventosas como el Superman eléctrico.

Para su segunda saga por fuera de la serie regular, Grant se acuerda que en la JLA también estaban Aquaman y el Martian Manhunter, pero les van a tocar roles menores, porque se trata de una novela gráfica en la que todo gira en torno al Crime Syndicate, y los miembros de ese grupo son réplicas malignas de los cinco héroes a los que ya vimos en el team-up con los WildC.A.T.s. De todos modos, Aquaman vence a Power Ring y J´onn a Ultraman, en escenas bastante poderosas.

JLA: Earth 2 sale a la venta en el 2000, y el principal atractivo de la obra es que las 96 páginas están dibujadas y entintadas por el maestro Frank Quitely. Y bueno, también es la historia en la que Morrison introduce a su versión del Crime Syndicate, personajes que habían muerto en Crisis on Infinite Earths (cuando eran de la Earth-3) y que ahora vuelven, explicados de otra manera pero igualmente jodidos. El Luthor de esta tierra paralela también tendrá un rol destacado en la trama, que no tiene tantos homenajes a la Silver Age como uno podría suponer de antemano, por conocer los gustos del guionista. Los conceptos más locos que Morrison pone sobre la mesa tienen que ver con el Brainiac de esta tierra que funciona como espejo de la que solemos ver en los comics de DC, pero en 96 páginas hay lugar para meter mucho guion, muchos diálogos notables, muchas secuencias más intimistas, momentos más épicos, momentos más emotivos y alguna que otra pincelada de humor.

Con todos esos condimentos, JLA: Earth 2 emerge como una historieta excelente, quizás mi favorita de todas las que escribió Morrison para la Liga. Esto es muy recomendable, en parte porque no hace falta conocer la historia ni el contexto del Universo DC para entender y disfrutar de la aventura. Alcanza con que sepas que la JLA son los buenos y viven en un mundo en el que Luthor es un villano MUY turro. Todo el resto se explica en el desarrollo mismo de la acción que -repito- cobra un relieve alucinante gracias a la tarea de un Quitely inspiradísimo.

El tercer y último tramo de este viaje nos lleva a 2005, cuando DC lanza la revista JLA: Classified, en la que distintos equipos creativos presentan sagas autoconclusivas ambientadas en distintas épocas de la historia del grupo más emblemático de la editorial. Para el primer arco argumental (nºs 1-3) Morrison regresa después de muchos años lejos de la serie mensual, y forma equipo con Ed McGuinness.

La historia que nos presentan está bastante estirada, y se podría haber contado tranquilamente en un Annual de 38 páginas. Básicamente tenemos a la JLA (la formación con la que solía trabajar Morrison, pero con John Stewart en vez de Kyle Rayner como Green Lantern) y a los Ultramarine Corps (un concepto creado en los ´90 por el escocés), aliados para frenar el embate del Gorilla Grodd, quien está aliado al poderoso Ne-Buh-Lo (o Nebula Man), el villano responsable de que los Seven Soldiers of Victory hayan desaparecido durante décadas.

Los dos primeros episodios no ofrecen mucho más que el planteo del argumento, escenas en las que Morrison nos muestra lo malos que son los villanos, un poco de desarrollo para personajes que la mayoría de los lectores desconocían (Ultramarine Corps), un par de conceptos delirantes y mucho protagonismo para Batman. Recién en el último episodio entra en juego la dinámica típica de los comics de la JLA, y por supuesto ganan los buenos y los Ultramarine Corps quedan como lo que son: superhéroes tercerones que necesitan que otros más grossos que ellos les saquen las papas del fuego. De todos modos, no es una falta de respeto ni mucho menos, y los dibujos de McGuinness le agregan emoción y polenta, sobre todo en las escenas de peleas.

Ahora sí, no tenemos hasta la fecha más aventuras de la JLA escritas por Grant Morrison.