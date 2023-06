Seven Soldiers of Victory (parte 1)

Es hora de explayarse en los Seven Soldiers of Victory, un comic poco reconocido, a mi gusto, del genio escocés Grant Morrison. Un comic que merece más lectura y aplausos, diría. Y como es larga, desde ya aviso que esta es la primera de dos partes que intentarán hacerle una breve justicia y una simple introducción a la obra.

A rasgos generales, son siete personajes que van a tener que hacerle el aguante a la raza Sheena para salvar al mundo. Muy clásico, ¿no? Pero estamos hablando de Morrison, así que la cosa no podía ser tan simple. Originalmente, según palabras del mismo autor por acá y por allá, la idea en primera instancia, allá por el año 2002, era recrear al grupo de los Seven Soldiers of Victory con personajes que pudiesen “funcionar” como equivalentes a los Avengers o Ultimates, que aparecerían en un spin-off de la JLA llamado JL8, donde todos iban a ser personajes de la C. Con personajes no tan relevantes, se podría construir…y si al público le interesaba lo suficiente… que quede precedente para seguir escribiéndolos a futuro. Así es, una miniserie que arrancaba de cero, para que tuviera mucho desarrollo por delante, para que sea amigable a lectores futuros. Suena redondo… si logramos imaginarnos que Morrison sea amigable para gente que no leyó comics de los ´40 o ´60.

Al tratarse de Grant, seguramente algo de chamuyo haya en esto, y que el despelote que se nos presenta al final pueda ser mitad planeado y mitad encajado de forma mágica y magistral tanto por igual. Lo que nos importa, es que el resultado está buenísimo. Incluso, tiene sus detallitos que la pueden vincular con la venidera Final Crisis, también de autoría de Morrison, y mucho folklore de Jack Kirby. Personajes revividos para esto, conceptos… ustedes sabrán ubicarlos (o pídanle a nuestro general Accorsi que haya una columna especial para este tipo de cosas, y yo con gusto me explayo únicamente en esas cosas). Puntualmente, para disfrutar Final Crisis (ya hablaremos de eso en otra ocasión) recomiendo leer esto y todo su Batman, pero la verdad es que esto se puede disfrutar solo.Y ya se hizo larga la intro, así que paso a contarles un poco más a fondo el asunto.



Seven Soldiers of Victory es una Meta-Maxi-Serie del año 2005 que consta de 30 partes. La primera es la 0, la última es la 1 (ambas con el exquisito dibujo de J.H.Williams III). En el medio, tenemos siete miniseries de cuatro números cada una, que tendrán como protagonista a cada uno de los actuales Seven Soldiers, a saber: Shining Knight (dibujo de Simone Bianchi), The Guardian (dibujo de Cameron Stewart), Zatanna (dibujo de Ryan Sook), Klarion the Witch Boy (con los furiosos lápices de Frazer Irving), Mister Miracle (Billy Dallas Patton y Freddie Williams II), Bulleteer (Yanick Paquette) y Frankenstein (Dough Mahnke). La cuestión es que no se publicaban siete números mensuales y mantenían una correlatividad cronológica, así que una guía (o de plano recurrir a los TPB o HC que ya te la traen ordenada), es una buena idea.



El orden:

Seven Soldiers of Victory nº0 (Parte 1)

Seven Soldiers: Shining Knight nº1 (Parte 2)

Seven Soldiers: Manhattan Guardian nº 1 (Parte 3)

Seven Soldiers: Zatanna nº 1 (Parte 4)

Seven Soldiers: Klarion nº 1 (Parte 5)

Seven Soldiers: Shining Knight nº 2 (Parte 6)

Seven Soldiers: Manhattan Guardian 2 (Parte 7)

Seven Soldiers: Zatanna nº 2 (Parte 8)

Seven Soldiers: Klarion nº 2 (Parte 9)

Seven Soldiers: Shining Knight nº 3 (Parte 10)

Seven Soldiers: Manhattan Guardian nº 3 (Part 11)

Seven Soldiers: Zatanna nº 3 (Parte 12)

Seven Soldiers: Klarion nº 3 (Parte 13)

Seven Soldiers: Shining Knight nº 4 (Parte 14)

Seven Soldiers: Manhattan Guardian nº 4 (Parte 15)

Seven Soldiers: Mister Miracle nº 1 (Parte 16)

Seven Soldiers: Zatanna nº 4 (Parte 17)

Seven Soldiers: Klarion nº 4 (Parte 18)

Seven Soldiers: Bulleteer nº 1 (Parte 19)

Seven Soldiers: Frankenstein nº 1 (Parte 20)

Seven Soldiers: Mister Miracle nº 2 (Parte 21)

Seven Soldiers: Bulleteer nº 2 (Parte 22)

Seven Soldiers: Frankenstein nº 2 (Parte 23)

Seven Soldiers: Mister Miracle nº 3 (Parte 24)

Seven Soldiers: Bulleteer nº3 (Parte 25)

Seven Soldiers: Frankenstein nº3 (Parte 26)

Seven Soldiers: Mister Miracle nº4 (Parte 27)

Seven Soldiers: Bulleteer nº 4 (Parte 28)

Seven Soldiers: Frankenstein nº4 (Parte 29)

Seven Soldiers of Victory nº1 (Parte 30)

Y es así que a lo largo de las miniseries vamos a conocer (o re-conocer) a los personajes que no actuarán como grupo pero harán la gracia de esta historia. Contarles el n 0 me parece un despropósito, excepto que sabemos que los Sheeda son seres que destruyen civilizaciones cuando alcanzan su cumbre, su apogeo. No es tan simple, pero podemos partir de acá.

El plato fuerte está en las minis, pero desde un punto de vista muy humano, con bajeza, tristezas, patetismos, fama y rock and roll. Y aparentemente no se nota, pero al leerlas en orden se verá cómo una serie afecta a la otra y todo este kilombo tiene un verdadero sentdio de ser. En esta ocasión voy a comentarles un poco sobre Shining Knight, Manhattan Guardian, Zatanna y Klarion. En la próxima, seguimos con los tres restantes y varias conclusiones que podemos sacar.



Shining Knight es con el personajes que arrancamos. La historia de un caballero y su Pegaso. Un personaje artúrico, que de haber sido inventado hoy en lugar de ser desplazado por el tiempo, caería en el estereotipo de ser un superhéroe. Justin se moverá en el universo heroico como un mundo mitológico de héroes

A estas alturas ya sabemos que Sheeda es una civilización, una idea, que se impone a otra idea. Devora culturas. Ideas que invaden al huésped, corrompen, devoran. Shining Knight sería más interesante si pasara algo realmente, porque pareciera ser una mera introducción a todo el kilombo que se va a venir. A mi gusto, y empezamos mal (bien?) es la más aburrida de las siete series. Aunque conceptos como el sufrimiento del personaje y poder canalizar ese sufrimiento a algo físico para romperlo, nos da una noción de mini-historia sci-fi con el mix más extraño que podamos pedir. Más morrisoneano en piloto automático, imposible.



The Guardian, el Guardian de Manhattan, es quizás el personaje con el que Morrison más pudo ser Morrison, tirar conceptos y quejas o críticas ya desde el nombre del personaje. O sea, “el Clarín” un poroto. Un personaje que sinceramente parece irrelevante y es el primero en alcanzarnos una noción de idea a nivel trama central, y a la vez nos remite al arco de la JLA Classified que escribió Morrison: “Siete llegarán por caminos desconocidos y no vistos… y terminarán con con la reina del terror con una lanza que nunca fue arrojada”. Los Sheedan se la agarran con grupos de siete por ende. Sí, hay otros grupos que se nombran, y hay cosas que vuelven a estar en continuidad. Sinceramente no daba un peso por esta mini, pero es de mis favoritas. No creo que garpe un análisis más a fondo, ustedes me sabrán decir.

Pasemos a nuestra maga favorita. Zatanna es el personaje atípico y, hasta diría, el ganchero para que alguien se anime a esta formación de “nadies” (y sepan disculpar los fans de DC, pero ni Mr. Miracle es Scott Free, así que… definitivamente de la C).

Zatanna es un caso atípico al resto de los soldiers. Arrastra la culpa (aunque Morrison se lava las manos rápido para no arrastrar mucha continuidad ajena) del temita de los lavados de cabeza en la Infinite Crisis. Zatanna es un personaje algo perdido, que lidia con la idea de no haber sido un superhéroe a la altura, y que encima fue descubierta haciendo las cosas mal. En general, su serie tratará más sobre la maduración que otra cosa, sobre la superación de traumas y dejar ir su padre, el gran Zatara (aprovechemos para recomendar a cualquiera que no haya leído al Swamp Thing de Alan Moore, a hacerlo). Zatanna es la lectura más amigable para los lectores, estén o no en sintonía con Morrison y con todo lo que pasa. No es exigente siquiera desde el apartado artístico, por su fácil digestión visual. Adelanto que Frankenstein me gusta mucho, pero a Zatanna la dejo en el podio de minis.

La última, Klarion. No entiendo sinceramente cómo puede ser que no se hable más del personaje y no tenga una serie regular o mínimo, una participación importante en algún rincón de DC. Lo que se logró acá con el arte de Irving, que parece mandado a hacer para la cacería de brujas y el oscurantismo (Cof cof return of bruce wayne nº2 cof cof). El final de la infancia, la mente cerrada que persigue a la juventud y su libertad y acusa de pecadores a los que todavía no pudieron siquiera tener el privilegio de pecar. Klarion es la excusa de Morrison para sufrir esa chispa que perdemos en nuestro paso a la adultez para poder asombrarnos de las cosas nuevas que aprendemos o conocemos. El fin de la infancia, Arthur C. Clarke confrontado por este interesante personaje que no nos permite olvidar lo terrible que es la adultez, y a su vez, lo terribles que somos nosotros por ser partícipes de ello, por arruinar a la juventud.

En la próxima columna, hablaré brevemente sobre los tres soldados faltantes y la trama tendrá un poco más de coherencia. Esperemos.

Nos leemos en un mes.