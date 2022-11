Wonder Woman: Earth One

Allá por el 2009, DC comenzó una línea de novelas gráficas llamada Earth One, donde se revisionarían el origen de los personajes más icónicos del universo. Arrancaron con Superman de J.M. Straczynski y fue un éxito rotundo. Le siguió Batman de Geoff Johns y Gary Frank, otro golazo de mitad de cancha. Después vino Teen Titans de Jeff Lemire pero mucho no se habló al respecto. Y en el 2016 le tocaría el turno al primer libro de Wonder Woman. De la mano de Grant Morrison y Yanick Paquette, una dupla que se las traía, la idea era modernizar y llevar al día de hoy a la ya clásica heroína. Una especie de universo Ultimate, pero en vez de ser una serie regular sería una colección de graphic novels autoconclusivas cada una dentro de su propio universo. En este caso, el famoso escoces liberaría su imaginación para escribir un sin fin de páginas que se recopilaron en tres libros de unas 150 páginas cada uno. El segundo salió en el 2018 y el tercero en el 2021.

Primero vamos a hacer un comentario aparte sobre el dibujo de Paquette. La puesta en página es realmente bellísima, y se nota a leguas la influencia (o el choreo) a J.H. Williams III. Es un laburo impresionante que merece ser visto por el esmero que tiene atrás. Si uno mira en detalle, va a encontrar algunos homenajes a antiguas Wonder Girls y otros trajes de Wonder Woman. Lógicamente el largo tiempo que transcurre entre libro y libro se debe a todo el laburo que el dibujante le ponía. Pero peca de ser un clon de Terry Dodson. Es bastante abusivo que el 99% de los personajes femeninos sean personajes del Image de los ´90. Todas miden dos metros, todas tienen tetas gigantes y ortos esculpidos, y todas son la quintaesencia del glamour y la belleza. En las dedicatorias del primer libro, el dibujante aduce haber sido criado en una casa feminista y que por eso él se siente identificado con esta historia, pero bueno, poco y nada se refleja en sus lápices. La mayoría de las splash page están buenas, pero sobran las páginas donde Diana posa como si fuese una foto y toda la situación parece una polaroid de la revista Gente. Es como si fuesen dos dibujantes que se van turnando a lo largo de las páginas.

Y ahora, pasemos al guion, a esa “modernización” del personaje. Morrison trabaja sobre los orígenes de Diana, sobre todo ese bondage no implícito que había en los comics de la Golden Age, e intenta trasladarlo al presente sin éxito. Es una historia realmente llena de clichés, a la que le sobran al menos dos libros, chata, no aburrida pero insulsa. Toca temas tan básicos y estereotipados como el hecho de que los árabes son los malos y los gringos son los buenos. Sí, podríamos decir que es una crítica, pero ¿cuenta acaso como crítica si el mensaje que le llega a los lectores es otro?

El primer libro funciona por sí solo como una introducción de Wonder Woman a la tierra. No se aleja mucho de lo que ya conocemos salvo algunas referencias a la mitología griega y por el hecho de que ahora el coronel Steve Trevor es un soldado afroamericano esculpido a mano por Miguel Angel. Y después empieza a desvariar a lo loco con la forma en que Diana se relaciona con la sociedad humana y con las amazonas -punto aparte: las amazonas de Morrison son un país de mujeres guerreras lesbianas adictas al bodage-. De dónde consigue su traje, cómo se hace amiga del clon de Rebel Wilson y otras pavadas más. En sí, podría decirse que es lo mejorcito de toda la serie porque si bien no suma, tampoco resta.

Y ahora pasamos a los libros dos y tres, que abarcan un arco en su totalidad. Ahora con Diana ya establecida en la tierra como una líder feminista, tapa de revista y activista social, se la pase de acá para allá, da discursos y salva a soldados y mujeres rehenes de las garras del Islam. Un ícono de la lucha femenina que ahora debe enfrentarse al gobierno de Estados Unidos, quien la considera una amenaza. Por supuesto, el gobierno utilizará las armas provistas por un empresario mercenario también conocido como Maxwell Lord. Diana también deberá enfrentarse contra un mujeriego sociópata (dibujado exactamente igual que Nick Cave…vaya uno a saber) el cual es un maestro en el arte de la seducción. Ninguna mujer puede resistirse, y por supuesto, Wonder Woman tampoco… uff.

Aquí Morrison usa y abusa del concepto del feminismo como un movimiento extremista en contra del hombre y su yugo. Las amazonas son aquellas que deben llevar la sociedad a la paz a través del amor, y frenar la guerra y el hambre que la humanidad esparce por el mundo. Por supuesto, giros de por medio, engaños, besos y un poco de sexo implícito, Wonder Woman salvará el día aunque no pueda evitar algunas muertes cercanas. Cosas que pasan. En el medio tiene peleas con robots, con un súper robot, con humanos, con tanques, y con Nick Cave y su sensual frente.

En líneas generales, Wonder Woman Earth One es una obra que como mucho, merece ser ojeada o leída por arriba, pero sin desconocer que poco y nada puede esperarse de ella. Si intenta modernizar un concepto de hace 80 años, no le sale. Es una obra muy tranquila del pelado, que no solamente no se la juega por nada sino que va a lo fácil y no eleva la apuesta. Pareciera ser un trabajo más por encargo que por placer, y al menos a mí me dejó con un sabor bastante amargo, porque le tenía mucha fe. Y por si fuera poco, hace no mucho Morrison contradijo los dichos del ex editor en jefe Dan DiDio, y sostuvo que los universos de Earth One están listos para un crossover. Así que quién sabe… por ahí volveremos a ver nuevas andanzas de la Diana feminista y el Trevor afroamericano, esta vez en team up con Batman o Superman.