Llega una nueva entrega de ¡Ni ahí!, la sección que nadie pidió pero sigue firme como rulo de Superman. Y nosotros estamos duros con la vuelta de Henry Cavill como Superman. Próximamente en sus mejores cines. ¡Ojala en Warner- Discovery se pongan las pilas y hagan cosas copadas!

Pero hablemos del menú de hoy. Les traigo un amerimanga llamado Bubblegum Crisis del año 1995. Editado por Dark Horse y publicado en castellano por Norma Comics. Esto está realizado por el ladri de Adam Warren que en su curriculum tiene series limitadas como Dirty Pair, co-escrita con Toren Smith y publicada por Eclipse Comic, sobre las novelas originales de Haruka Takachiho. Después salieron otras miniseries publicadas por Dark Horse. En DC comics realizo un Elseworlds de los Teen Titans llamado Titans: Scissors, Paper, Stone, ambientado en un futuro donde unos jóvenes tratan de emular a los Teen Titans de antaño. Ese tuve el disgusto de leerlo. Hasta se publicó en castellano por Editorial Vid y te cansabas de verlo en casas de saldos. Para Gen13 hizo dos minis: una llamada Grunge the movie, sobre el personaje Grunge que piensa cómo realizar una película que reuniera todos los clichés de las películas de acción de Hong Kong; y Magical Drama Queen Roxy, un relato sobre una chica con poderes mágicos, basado en mangas como Sailor Moon, Magic Knight Rayearth, etc. protagonizado por Freefall con traje de marinera y varita mágica. Warren también realizó portadas de X-Men Adventures, el manga de Star Wars, Battle Chasers y Appleseed.

Después de este preámbulo sobre el autor nos metemos de lleno con este maravilloso manga. Yo creo que si penáas que yo soy masoquista por leer estas obras tenes toda la razón. Es una historieta que es amena en su lectura, pero igual… qué embole que me comí. Y eso que pasa de todo. Pero no hay manera de conectar con los personajes y con la historia. Pasás página por página y la verdad que si te perdiste de algo no importa. Porque no te aporta nada. Y eso que yo del género no conozco mucho, lo voy a admitir y acepto sus puteadas. Si me van a tirar verduras o frutas al menos que no estén tan vencidas, así me hago una ensaladita. Pero con sinceridad, no creo que muchos se pongan a defender Bubblegum Crisis, hay que tener un poco de estómago.

Esta miniserie viene a ser una suerte de precuela de la serie original de O.V.A.s (miniserie de animaciones solo para video), que se colgó del éxito del manga en Estados Unidos, impulsado por el triunfo de Akira (cuando la publicó Marvel) y por la retransmisión en television de Robotech y otros animés que la pegaron en esos momentos.

Bubblegum Crisis es un anime de ocho capítulos que salió en Japón sobre el final de los ´80. Fue un hit inesperado y tuvo mucho agite. Hoy es considerada una serie de culto. Varios de sus personajes protagonizaron sus propios spin-offs… ¡Al final al único que le pareció una boludez atómica fue a mí! Jaa. Bubblegum Crisis es un extraño mix entre Blade Runner y los Power Rangers. Con esto está todo dicho, ¿no?

En el año 2025 Tokyo sufrió un terremoto. A Tokyo le pasa de todo, ¡la pucha! La ciudad en ruinas es reconstruida por la corporación Genom que tiene unos robot-trabajadores, llamados Boomers que suelen ser pacíficos. Pero puede fallar (como diría Tu-Sam) y se les da por romper todo. La corporación crece y adquiere poder político. OCP de Robocop, en tu cara. Aquí es donde surgn un grupo justiciero llamado Knight Sabers, integrado por chicas con personalidades diferentes al estilo Guerreras Magicas y Sailor Moon pero con influencias de superhéroes yankis como Machine Man y Iron Man 2020, ¿se acuerdan de ese comic donde conocíamos al pariente futurista y malvado de Tony Stark llamado Arno Stark?. En el 2020 volvió y no en forma de fichas sino en la colección de Iron Man en contexto de homenaje. A todo este mix hay que sumarle cyberpunk con mechas de alta tecnología y diseños muy «inspirados» en los de Masamune Shirow.

Todo muy lindo pero la historia no va para ninguna parte y es un eterno cliché caminando. Ni siquiera te garpa si querés ver chicas con poca ropa, porque no te da nada de eso. La cuestión es que, como mencioné en un principio, robaron de lo lindo con Bubblegum Crisis.

Sin dar más vueltas, me retiro a buscar con qué otro amerimanga está currando nuestro amigo Adam Warren. ¿Matrix? No creo, la nueva películas fue un fracaso. ¡Ya sé! ¡Robocop! Mmm… tampoco lo veo. Bueno, que dé vuelta la página y cambie de género y haga algo fantástico con el retorno en serie de Lord of the Rings, jo.

Me voy, me voy, no me odien tanto. Hasta el próximo ¡Ni Ahí!, si es que sobrevivimos al terremoto argentino de la inflación.