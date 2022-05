¿Cómo andan, mis estimados amigos? Hace ya un tiempo que no nos vemos, pero tranquilos: llegó otra nueva entrega de ¡Ni Ahí!, la sección a la que nadie extrañó jamás, pero sigue estando acá. Firne junto al pueblo comiquero.

Como siempre, me subo a los éxitos del momento y hoy les traigo material de un personaje al que le tengo mucho cariño: el Batman de Marvel. ¿Daredevil? No, papá, estamos hablando de Moon Knight,creado por Doug Moench y Don Perlin en 1975. Quién hubiera dicho diez años atrás que íbamos a tener una serie de TV de este personaje. Parece una joda de un comiquero casi tan loco como Marc Spector. Pero la realidad es que la serie está bastante buena y Oscar Isaac la rompe con su actuación.

Pero vamos a lo que nos compete, que son los comics. Hoy hablaremos de una saga de nuestro querido Caballero Luna que no puede faltar en tu biblioteca… (cri, cri…) titulada «Death in the Family», publicada entre 1993 y 1994. ¿Pero, cómo? ¿El muchacho Luna tenía un sidekick y se lo mató a fierrazos Bushman? (Bushman es un némesis importante de Moon Knight). No, nada de eso ocurre en esta historia. Chorean con el titulo porque suena muy bien y por la saga de Batman que se llamo así y vendió un montón.

La pregunta del millón que seguro todo lector se está haciendo es ¿muere alguien en esta historieta? Y la respuesta es sí, claro que sí. Pero antes de develar ese GRAN misterio que seguro no te deja dormir desde que empezaste a leer esta nota (o sea, hace un minuto aproximadamente) presentemos a los responsables de esta verdura cósmica. Por el lado del guion lo tenemos a Terry Kavanagh, quien fuera coordinador antes de transformarse en guionista. Como escritor pasó por títulos olvidables como Kickers, Inc, Starjammers, Cloak & Dagger y otros no tanto como West Coast Avengers y nuestro hitero héroe arácnido. En Moon Knight estuvo entre los números 35 y 60, hasta cerrar la colección. Gracias, Terry, pero mataste a Moon Knight, en todo sentido (cuac!). Por el lado del dibujo tenemos a Stephen Platt, una mezcla de Todd Mcfarlane y Rob Liefield que termino dibujando Propet para Extreme Studios, la editorial del querido amigo Rob. Ah, y también hay un número que dibuja un muerto viviente llamado Fred Haynes.

Y ahora lo más importante: ¿de que la va la historia de esta “Muerte en la familia”? ¡Qué arrepentido que estoy de haber elegido esa historieta! ¡Ni Ahí! se trata de verduras y boñigas, ya lo sabemos, pero esto realmente se supera en todo sentido. Tanto sea por el dibujo, que es desgarrador, como por el guion. Tendría que haberle hecho caso a Andrés cuando me sugirió que escribiera sobre algún comic nacional o manga; seguro la pasaba un poco mejor. En cambio termino haciendo una reseña de esta porquería cósmica.

Bueno, ahora me hago cargo y si les cuento de que la va. Este arco argumental es sobre la caída de Marc Spector (ah, por eso el título de la obra… Wow, no me la vi venir, che). Kavanagh embarca al Moon Knkght y su entorno en una historia de reencarnaciones y conflictos pasados en donde tenés dos bandos enfrentados hace siglos. Como si fuera un enfrentamiento entre el Cielo y el Infierno (¿?), pero muy similar a la historia de WildCATS, con las facciones Daemonita vs Kerubin. Aquí son Infernitas y Templarios. En la saga te enterás que tanto Marc como Frenchie son herederos de dinastías enfrentadas, así como “portadores” de las presencias de sus ancestros. Y a esto le sumamos que hay un villano de fondo llamado Seth Phalkon. Eso nos derivará en un conflicto empresarial entre Spector y Phalkon (Robocop y OCP, en tu cara). Los elementos del pasado del personaje, como la personalidad de Jack Lockley, se ven sustituida por la ciencia del holograma. Qué gran acierto, no? No. La trama es un rompecabezas que no lleva a ninguna parte, o si… a un final totalmente esperable que desemboca en la muerte de Moon Knight. Cierre de colección con muerte de personaje principal. Más no se podía pedir. Esta mierda de la guerra generacional, los Infernitas y Templarios te sacaste de la galera, Terry Kavanagh. Quizás lo tuyo era ser coordinador y nada más. ¡NADA MÁS!

Pero tranquilos y a no desesperar que nuestro querido Caballero Luna volverá en una nueva encarnación, en años subsiguientes. Al terminar de leer esta historia quedé con más personalidades que Mark. No sé si irme a laburar de tachero, profanar tumbas como un mercenario o irme de joda a fiestas caras con lindas mujerzuelas. Lo más probable es que no me dé el piné para ninguna de esas opciones y me quede leyendo el buen material de nuestro Moon Knight con guiones de Doug Moench y dibujos del crack Bill Sienkiewicz, como para sacarme el mal gusto.

Una cosa más antes de partir: ¡Neal Adams, gracias por tanta magia! Nos encontramos en el próximo ¡Ni ahí!, a la misma caballerolunahora y por el mismo caballerolunacanal. Ahora sí, hablando en serio, con la Moon Knight Manía no puedo esperar a que Maco Macu Mazzuca saque el programa del “Club de Moon Knight”.

Ya me fui, no me tiren verduras podridas, chau….