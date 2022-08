Buenas. Nos encontramos en otra entrega de ¡Ni Ahí!, una de las peores secciones de Comiqueando Online, que reseña los peores comics de la historieta mundial. Yo creo que está todo muy parejo. ¿No les parece?

En el menú del hoy les traigo un plato FUERTE. Spider-Man: Reign, también conocido como «el Dark Knight Returns de Spider-Man». Un comic que comete el gran pecado de tener una premisa interesante pero que terminará por ser un DKR de la B. Intenta emular a la obra de Miller pero se queda muy lejos. Por no decir a años luz.

El autor es Karee Andrews, que es guionista, dibujante y cineasta. Realizó obras como Ultimate X-Men, Incredible Hulk, Hawkeye, Iron Fist: The Living Weapon, Spider-Man: Doctor Octopus, entre otros. En el 2010 dirigió su primer largometraje llamado “Altitude”, un thriller sobre un grupo de amigos perdidos en pequeño avión en una tormenta sobrenatural. Quizás lo suyo era la dirección de cine y no los comics. O tampoco, porque según la crítica la película también es bastante floja. Andrews es ayudado en el color por el español José Villarrubia. Si puedo rescatar algo de esta obra, es el dibujo y el color. Spider-Man Reign es una miniserie de cuatro partes publicada en el 2007. Y ya cumplida toda la previa necesaria, nos metemos en la historia.

Pasaron 30 años Peter Parker abandono su identidad de “amistoso vecino” y nos encontramos con un Peter viejo, que tiene un empleo decadente, con el único fin de poder sobrevivir y llegar a fin de a mes. Bueno, básicamente lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. La ciudad de New York se convirtió en un estado paramilitar donde hay una guardia fascista que vigila las calles, en donde no te dejan ni escupir en la vía pública porque te muelen a palos. Este provoca que el crimen haya desaparecido. Esto sería el estado ideal de muchos líderes políticos, no?. El Daily Bugle ahora es un canal de noticias donde se halaga 24 horas por día a un alcalde llamado Waters y se justifica plenamente su accionar. Cualquier semejanza con la realidad, no es casualidad. También por los anuncios televisivos, nos enteramos que se está por lanzar un sistema llamado WEB (qué conveniente nombre, ¿no?) que va a aislar a la ciudad para mantenerla protegida. Y aquí nos encontramos con nuestro avejentado Peter, que es despedido de su patético empleo. Era obvio que se iba a cruzar con unos jóvenes que andan pintando graffitis con frases que dicen:¿A dónde fuiste? Sabemos a quién se refiere. Por supuesto que a Rolo Puente, cuac. Estos chicos son interceptados por esa mega-policía facha y maltratados. Ahí a nuestro querido Peter le pica el bichito (cuac) y decide intervenir, para terminar con el brazo roto y humillado.

Al volver a su casa, vemos que Peter habla con una Mary Jane joven, que nunca le responde. Pero pronto nos cae la ficha de que es solo una ilusión de él. Acá es donde llega un gran momento, con la aparición de un viejo J. Jonah Jameson, que pasa a visitar a Peter después de años de no verlo. J.J.J. vendió la marca del diario y se exilió cual Ciudadano Kane en la famosa peli de Orson Welles. La visita de Jameson, quien le trae una cámara que le pertenecía a Peter, reavivará el fuego de nuestro retirado héroe. Al salir de la casa de Parker, el loco de J.J se enfrenta a la fuerza policial con puteadas y agresiones, y en respuesta a esto, lo reprimen de una manera violenta hasta la intervención de Batman… perdón, se me chispoteó, quise decir Spider-Man. En realidad es Peter en calzones con su máscara quien defenderá a Jameson y dejará de cama a estos policías.

Ahí J.J. blanquea que sabía que él era héroe arácnido, y le pide que vuelva, que la ciudad lo necesita, si puede contar con él, a lo cual Spidey le responde con un puñetazo donde da entender de que volverá. Todo dicho. ¡STOP! Usted está a punto de entrar en la zona verduleril, si continua es bajo su responsabilidad. Este primer número tenía todo para ganar. Uno dice no puede fallar. Pero a medida que “Reign” avanza, se empieza a caer a pedazos. No puedo creer cómo pasamos de un 10 a un 1. ¿Qué te pasó Andrews? Todo funcionaba bien mientras copiabas al DKR de Miller? Empezaste a construir tu propia historia y terminó todo en un precipicio…

Bueno, Spider-Man vuelve. J.J. Jameson, junto con la ayuda jóvenes de la calle, hace resurgir a su viejo diario para hablar de lo que realmente está pasando en la ciudad. El alcalde contraataca y suma a los Sinister Six a la fuerza policial para enfrentar al héroe. Hasta ahí todo bien, pero pronto aparece el elemento que te tira todo por la borda. La explicación de la muerte de Mary Jane. Perdón por el SPOILER, pero voy a ahorrarte el mal trago. Mary Jane murió de cáncer por culpa de Peter. ¿Cómo? Si, al parecer los fluídos de Peter al estar en contacto con ella todo este tiempo la mataron… ¿QUE? Mozo, cerrame la cuenta, que yo me retiro. Por eso Peter se retiró de ser Spider-Man, la culpa de la muerte de su mujer lo carcomía. Pobre Parker, no le sale una bien. Tanto que hasta envenena a su mujer con su semen. Y el caso sigue empeorando cuando te enterás que el Alcalde Waters está siendo manipulado por un viejo villano. Preparen los tambores de presentación… ¡Venom! En el arreglo entre ellos, todo criminal atrapado será devorado por el simbionte. Si tan solo las cárceles del mundo tuvieran un Venom… santo remedio (me salió el facho de adentro, ah re).

¿Hace falta que te diga cómo termina? Spidey vence a los Sinister Six, tenemos la redención por vez un millón de Sandman, que de pedo se encuentra con su hija perdida, que también tenía poderes arenísticos ¿? y esto hace que se desarme el estado paramilitar y se corte el sistema de seguridad Web, que mencioné al principio. Lo había desactivado nuestro amistoso héroe arácnido. Todo vuelve a la normalidad, la ciudad vuelve a tener crímenes otra vez. Era todo muy aburrido sin choreos. Pero tranqui: Spider-Jubilado te tira una telaraña de vez en cuando, jo. FIN FINAL.

Parece todo muy abrupto y apresurado pero no te miento, ocurre todo así. Quizás obvio algunos detalles como la no aparición de Octopus y otros detalles, que ni valen la pena. Sepan disculpar, pero ya me pudrí de toda esta mierda con tufo de The Dark Knight Returns de Miller, que no le llega ni a los talones. Ah, una cosa más para el final. No terminé de entender porque la obra se llama REIGN. Es muy probable que yo ya ni prestaba atención a la trama porque me parecía mala y se me escapó la explicación… o realmente no queda claro en la obra.

Ahora sí, los dejo, mis arácnidos amigos. Hasta el próximo ¡Ni Ahí! y gracias por el aguante.