¡Adiós! Nos vemos.

La sección que comenzó sin que nadie la pidiera se despide después de un largo camino recorrido. Es probable que Caba y José Luis Gaitan (los que iniciaron el ¡Ni Ahí! en la histórica Comiqueando) aun se estén revolcando en sus tumbas por lo que fue esta sección a lo largo de estos años. ¿Tumbas? ¡Pero si están vivos! Mil perdones y saludos para ellos. Pero no todo es tristeza, nos podemos despedir con una alegría mundialística después de 36 años cantando “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, Ganamos la tercera, Otra vez campeón mundial” Estoy seguro que ustedes tanto como yo están podridos de esta canción… pero ya fue todo. La alegría mundialera no se detiene.

Sin más preámbulo nos metemos en lo que nos compete con la reseña de esta gloriosa historia del comic mundial. Y para ser acorde a un fin de ciclo les traigo la reseña de un THE END. Hace años empezaron a proliferar proyectos de este tipo, dedicados a contarnos la última historia de personajes del Universo Marvel. Así surgieron títulos como: Hulk: The End con guion de Peter David y dibujo de Dale Keown, Fantastic Four: The End a cargo de Alan Davis, Punisher: The End por Richard Corben, Marvel: The End por Jim Starlin, y no hace mucho volvieron a currar con este formato y nos trajeron los The End de Captain America, Miles Morales y Doctor Strange entre otros. Algunos acertados y otros olvidables.

Por supuesto que Wolverine The End, el que elegí para reseñar hoy, es -como diría un estimado youtuber- “un comic que jamás debió suceder”. The End es una obra que consta de seis números, escritos por Paul Jenkins y dibujado por Claudio Castellini, publicado en el año 2003. El dibujo de Castellini es lo único que rescato del comic. Con sus falencias, aclaro.

El primer error que le encuentro al comic es la conexión falopa con Wolverine: Origin, que también la escribe Jenkis con dibujos de Andy Kubert. En Origin por fin te develan cuál es el pasado de nuestro enigmático Logan. Entiendo la lógica de pensar que es una buena idea que el autor que guionizó la historia inicial de Wolverine también haga la final. Pero no termina de funcionar. Jenkins en el comic trata de cerrar algunos interrogantes que nos dejaba su otra obra, relacionados con el linaje familiar y ese hermano mayor sobre el que nuestro personaje nunca supo nada cuando era chico. Esto hace que antes de leer The End sea necesaria la lectura previa de Wolverine: Origin para poder entenderlo mejor. Lo cual como dije me resulta bastante falopa.

Con respecto a la historia, nos encontramos con un Wolverine de 210 años. Por lógica todos sus compañeros X-Men y conocidos murieron y nuestro salvaje amigo quedó más solo que Sanfilippo en el Día del Amigo. Sepan disculpar la modernidad de esta referencia futbolera. Logan al inicio del comic está para que le den el carnet de PAMI, ya que te muestran que se encuentra cazando un animal y le pifia terriblemente. Este jubilismo se perderá con el transcurso de la obra. No hay tiempo para lamentarse, ya que recibe una carta que le avisa de la muerte de Sabretooth. Y en el funeral, Logan descubrirá ciertas dudas que quedaron el tintero sobre el proyecto Arma X (¿pueden dejar de robar con Arma X un poquito?, gracias) como por ejemplo las razones de por qué lo transformaron a Wolverine en una máquina de matar. Esto generará que nuestro protagonista se embargue en una cruzada para encontrar respuestas.

Hasta ahí todo fenómeno la historia, el problema viene después cuando empieza encontrar las respuestas. Descubre que alguien sabe todo sobre su niñez, algo que nuestro protagonista olvidó por su factor de curación que borró sus recuerdos (qué conveniente para la trama no?). Esta es la excusa perfecta para que Logan se encuentre con un misterioso personaje que es su contraste absoluto. Representa el otro camino que pudo haber tomado nuestro protagonista en la dirección incorrecta. Si es que la hay. Aquí entra el cliché caminando por la puerta grande. La misteriosa figura es el hermano perdido de Wolverine… seguro no te la viste venir. Me extraña que cayeran en este tópico ya tan quemado de telenovela barata. Y por supuesto hay una batalla final de Wolverine con su malvado hermano que lo quería llevar por el mal camino. ¿Adivinen quién ganó? Acertaron, fue Lobo (¿?). Ah, cierto que tampoco ganó en la pelea de Marvel vs DC ;).

No quiero dejar de mencionar la bizarreada en la que te dan a entender que Wolverine posiblemente mató al Profesor Xavier y por eso queda conectado espiritualmente con él, ya que Xavier se le aparece en forma astral a Logan. Y también la aparición muy figuretti de unos X-Men berretas de esta época que hacen quedar a los X-Men 2099 como una GEMA de personajes.

Para cerrar, es importante mencionar que años después salió lo que para mí sería el verdadero Wolverine The End, llamado Old Man Logan, escrito por Mark Millar con dibujos de Steve McNiven. Quedó mucho más logrado que este fallido falso final que le intentaron dar al personaje.

Bueno, ya no los molestaré más con malas reseñas de malos comics de la historieta mundial porque como diría la canción “Todo Concluye al fin”. Muchas gracias a los que me acompañaron con su lectura y su buena onda. Y también a los que bardearon en los comentarios. Sumaron un montón de agite. Aun me pregunto ¿para qué seguían leyendo esta sección? ¿Serían masoquistas? O quizás simplemente les gustaba romper las pelotas. Qué lindas gemas del comic mundial que pasaron por acá. Parece que fue ayer cuando arrancamos con la reseña de Heroes in Crisis. Todavía no me recupero de esa verdura.

Gente linda y fea, criaturas impronunciables, entidades de otros universos, seres que no hablan, etc. nos estaremos viendo en otras secciones de Comiqueando y quizás en algún ¡Ni Ahí! versión 2099.

¡Hola! ¿Cómo están?