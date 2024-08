Hace tiempo leí una frase que me encantó: El placer está en la búsqueda. Y sí, como fanático del Noveno Arte, amo sumergirme en lecturas kilométricas de viñetas, páginas y más. Es fantástico encontrar grandes obras en lugares impensados o simplemente dejar que el azar haga su magia. Este mes volví a una de mis estrategias favoritas, ir directamente a las estanterías y dejar que el ojo entrenado encuentre una que otra gema oculta.

¡Las ratas espaciales se están comiendo la luna!

Solamente aquellas personas de corazón fuerte pueden encarar sin sobresaltos el libro que voy a reseñarles. No se imaginan lo que van a encontrar aquí ¡Catástrofes innombrables! ¡Mareas embravecidas! ¡Polillas descontroladas! ¡Ratas hambrientas! Hombres lobos que se convierten en…. ¡Mejor no decirlo! Todo por una causa, alguien o algo se está comiendo la luna. Según los megatelescopios se tratan de ratas espaciales que en tres días –sí, tienen mucha hambre- van a convertir nuestro satélite en migajas. No desesperen porque todavía hay esperanzas. El ejército está preparado para esto con el proyecto 47. Van a enviar a la luna a un gato modificado con chips cerebrales y un traje cibernético para enfrentarse a la amenaza espacial en una de las aventuras más épicas que van a leer en mucho tiempo.

Di con este libro porque su lomo amarillo con letras chillonas resaltaba con descaro en la estantería. El título no se quedaba atrás “El primer gato en el espacio comió pizza” de Mac Barnett y Shawn Harris. A ver, si quieren llamar la atención puede ser por varias razones: por un lado, el departamento de diseño hizo bien su trabajo, o tal vez quieren tapar falencias o simplemente saben que hay algo especial y quieren destacarlo. Como habrán adivinado por lo que les conté en el primer párrafo, es algo especial dentro de los comics infanto-juveniles. Colorido, exagerado y muy adictivo.

La epopeya del primer gato en el espacio es algo que se podría resumir como un mix entre Donald Duck de Carl Barks y el humor Hensoniano de los Muppets de mediados de los ´70. Si bien la premisa promete ciencia ficción, una vez en la luna comienzan unas aventuras absurdas, satíricas y muy divertidas. Cada capítulo es una locación exótica con personajes propios, que conforman un micromundo que funciona perfecto. Lo bueno es que no se siente poco explotado, como sucede con muchas obras de Warren Ellis, sino que cumplen su función y ya está. Tienen su tiempo, justo y necesario.

Lo verdaderamente interesante es que no nació como libro, sino como bocetos devenidos en cortos animados que se lanzaron en el 2020 por YouYube. Son muy básicos en cuanto a técnica, pero hay un elemento clave que le da magia a la obra: los autores se divirtieron de lo lindo. Los cortos pegaron y eventualmente evolucionaron a la novela gráfica que se publicó ese año, tuvo un éxito notorio y dos continuaciones. En nuestro territorio se puede conseguir la edición mexicana de Océano.

El ocaso de la sirena

Da gusto encontrar obras de bestias del comic europeo en las librerías de siempre. Mejor si es de un talento no tan conocido en Sudamérica como Cosey y justo con una de sus obras más logradas, “Calypso”

La vida de los obreros de construcción de túneles es dura. A veces olvidan lo que es la luz del sol y están expuestos a accidentes constantemente. La muerte es algo seguro, a menos de que tengas la suerte de que un compañero esté justo ahí para salvarte. El hombre conocido simplemente como Pepe agradece con tragos y amistad que el veterano Gustave estuviera en el momento justo y actuara rápidamente. Entre brindis y brindis aparece una belleza olvidada en la pantalla de la televisión, la sublime Georgia Gould en su papel de Calypso. A pesar de que pasaron décadas de su período de gloria, no faltan los comentarios insultantes que dicen que tuvo que acostarse con varios para llegar a ser una estrella. A Gustave no le gusta para nada, y golpea al que hizo el comentario desafortunado. Claro, puede ser por la adrenalina del accidente y lo dejan pasar. Sin embargo, el viejo da a entender que tuvo una historia con la actriz… Así comienza Calypso, y en pocas páginas, Cosey logra poner a todos los actores en escena y que fluyan de manera natural varias líneas argumentales en un solo relato sin dejar que sus pinceladas narrativas se noten.

Por un lado, está el día a día de Pepe y Gustave, la movida cotidiana de dos trabajadores que se la rebuscan como pueden y aun así tienen planes de vida. Por otro, la historia de la desventura amorosa, y finalmente hay una suerte de aventura noir en la que los personajes se juegan el todo por el todo. Las historias convergen con una verosimilitud trágica, digna de un drama de la época dorada de Hollywood. Toman el camino de un realismo sutil, donde incluso las casualidades pueden ser dolorosas y brutales. Como es costumbre en sus obras, Cosey logra que sus paisajes se vuelvan parte importante de la trama, para resaltar giros narrativos o incluso sentimientos. Sin embargo, el peso de los fondos muchas veces hace que peque con personajes poco expresivos y viñetas demasiado estáticas, casi teatrales.

Bernard Cosendai, conocido como Cosey, es un talento suizo que ama viajar y descubrir paisajes que eventualmente refleja en sus páginas. No son un elemento decorativo, sino que sabe utilizarlos desde lo expresivo para resaltar sentimientos o la psique de sus personajes, muy al estilo Ernest Hemingway en “El Gran río de los dos corazones”. Entre sus obras clave encontramos la poética “Buscando a Peter Pan”, el road Movie “Orchidea” y por supuesto, su obra de aventuras a lo XIII, “Jonathan”. En el 2017 recibió el Grand Prix de Angoulême y se convirtió en el segundo suizo en recibir el premio, después del consagrado humorista Zep.

Calypso es una puerta de entrada ideal para conocer el gran talento que significa Cosey.

La fábula del grotesco

Apostar por un clásico de Carlos Trillo y Alberto Breccia es ir a lo seguro. Aun así, hay que recordar que en los últimos años hubo poco volumen de rescate de historietas del guionista del Loco Chávez. Este año, Sector Editorial y Doeyo sorprenden con una reedición de todos los capítulos de Buscavidas, publicados originalmente en la revista Superhum® entre los años 1981 y 1982.

Al igual que en “Las puertitas del Señor López”, Carlos Trillo supo retratar entre líneas y de manera muy sutil el reflejo del país entre los -70 y los ´80. A diferencia de la mirada dulce de la historieta que hizo junto a Horacio Altuna, en Buscavidas resalta con mucha crudeza y de manera grotesca esa realidad violenta. Lo hace sin vueltas, va al grano y genera un golpe de efecto con episodios de menos de 10 páginas, algo notorio. Lo logra gracias al protagonista, el Buscavidas, quien tiene una curiosidad sádica y un apetito enorme por ese tipo de historias. Lo suyo no es el chisme, ni mucho menos el periodismo. Simplemente las organiza y archiva con una metodología obsesiva. Ama las historias tristes y sórdidas donde el humor negro está presente, es decir el terreno en el que Carlos Trillo supo moverse como nadie.

En este ecosistema habitan personajes condenados por su propia paranoia, otros que tienen miedo enfermizo a las consecuencias de esos actos que desafían es statu quo y el bien pensar de una sociedad hipócrita y por supuesto, infaltables los perseguidos. Es el terreno de los sueños truncados y de la ironía más ácida. Muchas veces los personajes son víctimas de su propia estupidez, donde hay un guionista que parodia sin descaro a esa sociedad sometida.

El dibujo es aún más cruel. Breccia entiende perfectamente el mensaje del guion y decide exaltar lo grotesco desde la fealdad y la deformidad. Sus juegos de luces y sombras y el minimalismo con el que construye los entornos, hacen que las páginas se conviertan en laberintos urbanos de los que los personajes no pueden escapar. Sus trazos hacen que la amoralidad se convierta en un monstruo tácito, que está escondido entre esos personajes caricaturescos y potencia con muchísima fuerza el guion.

Buscavidas es una excelente historieta, a la que hay que encarar con valentía porque lo que dicen esas páginas duele. Es el reflejo de nuestra sociedad.