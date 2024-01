La obra dispersa (parte 1)

Vamos a revisar ahora la “obra dispersa” de Jason Aaron, en la que catalogamos aquellos laburos muy breves, numeritos sueltos, colaboraciones con otros guionistas, o series cortitas que obviamos en el repaso más exhaustivo.

Friday the 13th: How I Spent My Summer Vacation (2007)

Dos numeritos publicados por WildStorm llenos de humor negro y mala leche, en los que el famoso monstruo de la franquicia, Jason Voorhees, secuestra a Davie Falkner, un nene con una enfermedad que lo deforma y por ello es el blanco del bullying más cruel por parte de sus compañeros de campamento de verano. El secuestro del niño y los asesinatos masivos que deja Jason en su camino movilizan al ejército y a la autoridad local, el despreciable Tanneyhill, un sheriff adicto al crack. El guion es ágil, ganchero y con una bajada de línea piola, desarrollado de tal forma que Jason funciona como una suerte de “antihéroe” que empatiza con Davie (a causa de sus historias similares), mientras que el hijo de puta incuestionable es el sheriff quien busca matar al nene porque fue testigo de su caprichoso gatillo fácil. Además uno termina casi celebrando el perfil de las víctimas del monstruo enmascarado: adolescentes atormentadores, rednecks super rancios, entre otros. La pata floja, viene por el lado del dibujo, donde solo el morbo de ver las ejecuciones de Jason en algunas páginas salva -de a ratos- al flojísimo lápiz de Adam Archer.

Hellblazer nºs 245 y 246 (2008)

Simpática historia de Hellblazer que nos cuenta cómo un grupo de realizadores medio under arman un episodio para su programa “las mejores bandas de las que nunca escuchaste”. La locación es un predio abandonado devenido en desarmadero en Newcastle, donde hace unas décadas tocó el provocativo grupo punk “Mucous Membrane”. Sucede que el lugar donde se realiza la filmación es el escenario de diversas muertes en el pasado, lo que le agrega un aura siniestra a la producción. Con el correr de las páginas (y como era de esperar) los involucrados comienzan a morir de forma violenta por lo que John Constantine viaja al lugar para investigar. Lo más interesante del guion, hasta la intervención del protagonista, son los pantallazos del supuesto programa donde los entrevistados cuentan cómo fue aquel polémico show punk de los “Mucous” y como su vocalista (un joven Constantine) llamaba la atención por su personalidad efervescente y una onda carismatica fuera de lo normal. Los dibujos de alta calidad están a cargo de Sean Murphy que balancea muy bien entre los ambientes sobrenaturales de la serie y la estética punk que propone el guion, visible desde las lindas tapas de Lee Bermejo.

Joker’s Asylum: Penguin (2008)

Unitario que se dedica a revisar la tormentosa relación del Penguin con las mujeres desde su pubertad. Su mala racha termina cuando Oswald “rescata” (compra en el mercado negro de personas) a una mina que queda realmente conmovida con su rescatista y le despierta una atracción genuina que no está condicionada ni por la guita que maneja el villano ni por su grotesco aspecto. Como es de esperar, la primavera del amor del Penguin tiene un abrupto final que lo ubica de nuevo en el sendero de la miseria. El guion es super llevadero, en tono de “slice of life” de villano de Gotham y con lápices de Jason Pearson más que correctos, que recuerdan de a ratos a Patrick Gleason.

X-Force Special: Ain’t No Dog (2008)

Historia centrada en Warpath que da caza a un oso cebado mientras reflexiona sobre las muchas muertes de las que es responsable en calidad de miembro de X-Force y el peso en la conciencia que le genera, más allá del nivel de mala leche que portaban los asesinados. Guion cortito y del montón de un Aaron inicipiente, cuya pizca de onda pelea a muerte con los dibujos feos de Werther Dell’Edera.

American Eagle: Just a Little Old Fashioned Justice (2008)

Otro guion para un comic digital que sale con fritas y que tiene a American Eagle como protagonista. Aquí Jason Strongbow sigue por territorio navajo al infame Cottonmouth, responsable del secuestro de una menor y el asesinato de unos perros. Los dibujos están a cargo de Richard Isanove, con una onda que recuerda muy a lo lejos a Jae Lee, con gran manejo del color y la clásica amarreteada en los fondos.

Black Panther Vol.3, nºs 39-41, “See Wakanda and die” (2009)

Este breve arquito de tres números tiene lugar durante aquel macro evento llamado “Secret Invasion” y nos muestra cómo la invasión skrull llega a Wakanda para su inevitable conquista, o así lo cree el general alienígena a cargo. Como es de esperarse, T’Challa hace gala de su capacidad de estratega de élite y neutraliza la ofensiva invasora en diversos planos que incluyen unos combates cuerpo a cuerpo a todo o nada contra unos super skrulls re-zarpados. El guion, muy prolijo y encasillado exclusivamente en el evento vertebral, se ocupa de mostrarnos la chapa (de vibranium) infinita de Black Panther y el pueblo de su gran nación que no arruga ni un segundo, ni cuando el partido está más chivo para el equipo local. Los lápices de Jefte Palo, muy plásticos, dinámicos y sintéticos, y la paleta de colores opresiva como el momento que vive Wakanda, quedan un pelín deslucidos por la chantada del dibujante a la hora de laburar los fondos.

Deadpool Vol.2 nº900 (2009)

Nada, un guion tipo chiste de Yayo, violento y grotesco muy en línea con la onda del personaje. Deadpool es secuestrado por error por unos aliens que se dedican a hacerle todo tipo de examenes tortuosos y humillantes que incluyen un taladro anal. Obvio que el mercenario bocón se las ingenia para escapar sin antes retribuirles a sus anfitriones un poco de lo que él recibió. Los lápices de Chris Staggs cumplen con lo que pide el guion sin descollar para nada.