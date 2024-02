La obra dispersa (parte 2)

Pilot Season: Ripclaw (2007)

Este experimento de Top Cow consistía en lanzar seis números, cada uno centrado en un personaje del estudio fundado por Marc Silvestri, y al completar las publicaciones, mediante el voto de los lectores se iban a elegir a dos nombres para que tengan su propia serie. Así Jason Aaron se hace cargo del one-shot centrado en Ripclaw, ese nativo americano cibernético, muy picante para la pelea, con una personalidad implacable y su capacidad de comunicarse con los espíritus. La historia nos lleva a un viaje sanguinario de redención en la que el protagonista, debido a lo que le dicen los espíritus, viaja a Tokio a faenar a un cruel jefe yakuza, con la debida aniquilación previa de sus matones y su guerrero más letal. Una historia de machaca, donde se destacan un par de diálogos divertidos, el giro del final que coloca al temible criminal como un gilún y el dibujo de Jorge Lucas que le pone mucho laburo de fondo a cada viñeta. Si te da la sensación de que Aaron le encajó a Silvestri «sobras» de su paso por Wolverine, tenés la sensación correcta.

Immortal Weapons nº1 (2009)

En esta serie spin-off de la hermosa etapa de Iron Fist a cargo de Ed Brubaker y Matt Fraction, Jason Aaron encara una historia llamada “The Book of the Cobra”, que nos cuenta cómo el rechoncho Fat Cobra, una de las armas inmortales, contrata a un biógrafo para investigue el pasado de su longeva vida que no le quedan muy claras. Es una aventura en tono de comedia donde contrasta todo el tiempo la magnitud épica con que el protagonista cree que ha sido su pasado y la bajada a tierra que le pega la investigación de su biógrafo, lo que no le quita momentos de mucha grositud en la que el lujurioso luchador participó de batallas fantásticas (históricas y ficticias dentro del universo Marvel) al lado de poderosos héroes y celebró jodas dignas del Diego en su fase imperial. Pero no todo es algarabía en la vida de Cobra, ya que su historia le tiene reservada una oscura página con una decisión cruel y jodida. Los lápices están a cargo de un desfile de dibujantes, cada uno a cargo de alguna época en la vida del protagonista, emtre los cuales se destaca por trayectoria y calidad indiscutida Michael Lark.

Captain America: Who Won’t Wield the Shield?: «Forbush Man: Forbush Kills!» (2010)

Un cargada interna de los guionistas de Marvel, donde el blanco es Ed Brubaker, quien entonces cosechaba toneladas de chapa con su mítica etapa en Captain America. Forbush Man, esa pseudo mascota para la joda de la editorial, en una onda Winter Soldier da caza a los guionistas por llevar a los superhéroes al terreno del grim n’ gritty.

The Avengers vs. Atlas nº4: «My Dinner with Gorilla Man» (2010)

Otra historia de tono medio intimista situada en un restaurante del barrio chino en San Francisco, en la que Gorilla Man recibe la visita de un tipo que, seducido con la promesa de la inmortalidad, llega al lugar para asesinarlo. Claro que que Kenneth Hale ya se conoce la historia de memoria y en un ajedrez argumental (y fuerza física) termina por neutralizar a su pretendido homicida, no sin antes una reflexión sobre la vida que debe llevar debido a su condición. Guion prolijo y breve con dibujos cumplidores con foco en expresivos primeros planos, a cargo de Giancarlo Caracuzzo.

Fear Itself nº7: «Epilogue: Saturday» (2011)

Unas páginas de choreo al final de la cuestionada serie que sirven para preparar el punto de partida argumental de la serie de Hulk que sería lanzada ese mismo año.

Avengers vs X-Men y AvX: VS (2012)

Aquí Jason Aaron se junta con Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Jonathan Hickman y Matt Fraction, los guionistas del momento en Marvel, para diseñar el mega evento y cada uno en rotación escribe los distintos números de esta historia de machaca importante entre los mutantes que quieren proteger a Hope y aprovechar la nueva llegada de la fuerza Phoenix para un renacer de su especie, y los Avengers que -como siempre que aparece la poderosa entidad llameante- huelen un kilombo en puerta de escala monumental.

La serie “AvX:VS” es una joda fetichista en la que los guionistas se dedican a enfrentar a los personajes de cada bando, con distintos niveles de solemnidad como el de Magneto vs Iron Man, mientras que otro son directamente un chiste, como el de las chicas Avengers vs las mutantes.

Por el formato de organización de los guiones, las manos de los autores quedan un poco diluidas y contenidas dentro del corset de la idea macro y la dinámica onda “trabajo práctico grupal”. Aún así se ven destellos de la pluma de Aaron, sobre todo cuando interviene personajes con los que ya había laburado, como Wolverine en interacción con Spider-Man, o el registro de sus chistes.

Desde el punto de vista gráfico, el evento es un desfile de talento con nombres como John Romita Jr, Adam Kubert, Frank Cho, Oliver Coipel, Stuart Immonen, Jim Cheung y Arthur Adams, por nombrar solo a algunos.