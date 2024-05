La obra dispersa (parte 4)

Marvel 1000: Bloodbath (2019)

Un guion muy cortito en tono de comedia, en el que Wolverine y Punisher se encuentran en el fragor de una batalla espeluznante y comienzan a sincerarse sobre gustos bastantes inusuales (en un plan onda “deconstruidos”) que estos personajes tenían guardado casi en secreto. Nada que agregar sobre los siempre hermosos dibujos de Goran Pavlov.

Amazing Spider-Man: Full Circle (2019)

La columna vertebral de esta historia es el reclutamiento del querido arácnido por parte de SHIELD para llevar a cabo una misión que llevará al héroe a las situaciones más delirantes. Y ese delirio es se debe en gran medida a la idea de equipos de creadores top compuestos por Jonathan Hickman con Chris Bachalo, Gerry Duggan y Greg Smallwood, Nick Spencer con Michael Allred, Kelly Thompson con Valerio Schiti, Al Ewing con Chris Sprouse, Chip Zdarsky con Rachel Stott, Jason Aaron con Cameron Stewart y la última entrega a cargo de Duggan, Spencer, Ewing y Mark Bagley, que en una suerte de cadáver exquisito a partir de la premisa inicial desarrollan la historia sin otra dirección que su propia inspiración.

Heroes Reborn (2021)

En un mundo donde nunca se descongeló a Steve Rogers, los Avengers nunca fueron fundados y esa necesidad de un grupo de héroes fue cubierta por el Squadron Supreme, el mítico grupo creado a imagen y semejanza de la Liga de la Justicia. En este escenario es Blade quien sospecha que hay algo o alguien en el control de los hilos, y que enmascara sus verdaderas intenciones en esta realidad paralela. Esta serie está muy conectada con la de los Avengers del mismo guionista, con idéntico registro exagerado y grandilocuente, que se refleja en algunos villanos increíbles como el Dr. Juggernaut, la versión de Dr. Doom con la gema de Cyttorak o Black Skull, Johann Schmidt con un simbionte. Toda la miniserie está dibujada por Ed McGuiness, cuyo estilo encaja perfecto con el ritmo vertiginoso y de gran escala que propone la aventura de Aaron.

The Old Guard: Tales Through Time nº5 (2021)

Junto al ídolo Rafael Albuquerque, Aaron nos propone un guion con su buena cuota de blasfemia y cuestionamientos religiosos/espirituales dentro del universo creado por Greg Rucka.

Miracleman nº0 «The Man Whose Dreams Were Miracles» (2022)

En este one-shot Aaron, con los siempre grosos dibujos de Leinil Francis Yu, resuelve rápidamente un guion en el que un Miracleman visita al creador del comic de Miracleman de algùn universo con la intención de asesinarlo preventivamente, ya que otras versiones multiversales del héroe se han transformado en villanos mega-poderosos.

Star Wars: Darth Vader – Black, White and Red nº1: Hard Shutdown (2023)

Una historia violenta que repite por enésima vez la fórmula de algún personaje ignoto que le guarda rencor a Vader por alguna atrocidad del pasado y elabora un plan para liquidarlo. Claro que el fulano en cuestión subestima el inmenso poder del Sith Lord y termina irremediablemente ejecutado. En esta serie se nota que la idea es darle un corte más violento al universo Star Wars ya que la carnicería que lleva adelante Anakin Skywalker no es del registro habitual al que estamos acostumbrados en las historias de este universo. Los dibujos de Leonard Kirk son bastante simples pero cumplidores para lo que se quiere contar.

Batman: Off-World (2023)

Nueva incursión de Aaron en DC con un guion de Batman muy alejado de su ecosistema tradicional ya que, para poder derrotar a un enemigo en Gotham totalmente inesperado, el Caballero Oscuro debe viajar al espacio remoto. Si bien toda la ambientación es muy heterodoxa para el personaje, Aaron da en el clavo al describir la personalidad, la psiquis, los principios y las motivaciones del héroe así como el divertido contrapunto con la jodida Ione de Tamaran. A esta historia fresca pero leal a Batman la dibuja el consagrado Dough Mahnke, conocedor del panteón de DC y dueño de un trazo virulento y de proporciones espectaculares que le hacen muy bien a la ambientación que propone el guionista.

Action Comics Vol.1 nºs 1061, 1062, 1063: I, Bizarro (2024)

Aaron tiene la oportunidad de trabajar con el héroe más importante de todos y para ello prepara un arco que lo enfrenta a Bizarro, con quien el guionista aprovecha el recurso del villano de ser el opuesto absoluto del kryptoniano y con un inteligente pase de manos lleva el nivel de amenaza a niveles increíbles. Además de la vuelta de tuerca y profundización de Bizarro, està muy copado ver como el pelado de Alabama se desencadena con la escala de poder Kal-El le permite en favor de la espectacularidad y que el dibujante John Timms complementa con su arte solemne pero dinámico, expansivo, lleno de acción y muy potente.

Los últimos anuncios

A modo de epílogo, mencionamos que se oficializó que Aaron trabajaría con Uncle Scrooge en Marvel, con el lanzamiento previsto en Junio próximo y las Tortugas Ninjas para IDW, con el primer número anunciado para julio de 2024.

Así llegamos al final de este veloz recorrido por la extensa obra de un autor que ha sido una referencia por los casi últimos 20 años del comic en Estados Unidos (especialmente en Marvel), quien ha dejado un legado en varias colecciones, sobre todo en Thor donde su etapa es considerada una bisagra ineludible para el personaje. Poseedor de un estilo y un oficio propio, con un catálogo amplio de producción con obras sumamente reconocida por la crítica, sus pares y lo más importante; los lectores, así como también títulos que han sido más resistidos. Con todo esto, Aaron es sin duda, uno de los autores más importantes del mercado actual y que siempre llama la atención cuando su nombre aparece vinculado a una serie.