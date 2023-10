Jason Aaron no parece detenerse a la hora de revisar a los personajes de Marvel, y es así como en Marzo de 2022 ve la luz el primer número de la nueva serie de Punisher. A diferencia de la interpretación anterior de Frank Castle del 2009 dentro de la línea MAX, esta edición del popular personaje creado por Gerry Conway y John Romita es la que habita la increìble Tierra 616 del universo Marvel.

La serie nos cuenta cómo nuestro antihéroe, tras un encarnizado combate a muerte contra los ninjas de The Hand, es reclutado por esa malvada organización. ¿Por qué? Atentos a que Frank ostenta el para nada envidiable título de asesino de masas nº 1 de la historia de la humanidad, The Hand, a través de su suma sacerdotisa, decide entrenarlo para que asuma el rol llamado “el Puño de Bestia”. Pero ¿qué tiene la temible secta para tentar a Frank y convencerlo de ingresar a sus filas? Además de los aparentemente infinitos recursos y armamentos para que Punisher siga su cruzada sanguinaria, The Hand tiene un as bajo su siniestra manga: la organización resucita a Maria Castle, la esposa asesinada junto a sus hijos en aquel fatídico picnic en el parque. Con este elemento disuasivo, Punisher se entrena en las artes asesinas de los ninjas místicos que lo lleva a un juego de tira y afloje con la suma sacerdotisa por el control del proceder de The Hand.

Con la escala de poder aumentada gracias a las posibilidades que ofrece la orden de asesinos, crece también la chapa de los rivales de Punisher. Mientras sus seguidores ninjas le traen grupos de delincuentes “comunes” a modo de sacrificio y muñecos de práctica, ahora Frank también se enfrenta a una logia de traficantes de armas que promueven conflictos bélicos comandados por un Ares pasadísimo de rosca y a varios héroes como Daredevil, Wolverine, Black Widow y Captain America. Estos, como de costumbre, tratan de encauzar sin mucho éxito a Castle, cuyas ejecuciones se están yendo un poquito a la mierda y parece cada vez más perdido y entregado a La Mano. Pero sin duda el conflicto mas interesante es aquel que el protagonista debe enfrentar producto de sus acciones como Puño de la Bestia y la relación con su recientemente resucitada esposa. Con la aparición de Maria, el guion comienza a recorrer dos senderos: por un lado, el presente de Punisher como capo de The Hand, y por otro su pasado, con su primer asesinato a la tierna edad de 10 años.

Con los flashbacks a la vida de Castle, Jason Aaron nos muestra que The Hand ya tenía fichado a Punisher desde niño, como un futuro asesino serial. Por eso le irán haciendo un seguimiento, como si fuera un pendejo con pasta de crack para romperla en un club de primera. Además, el guionista retoma la idea que surge de la etapa MAX de Garth Ennis, quien sugiere que Frank es un retorcido despreciable, que detesta la vida civil, con su familia incluida, y el único lugar donde se siente a gusto y en paz en el medio del campo de batalla con chumbo en mano. Lo más interesante que nos muestra Aaron aquí es la construcción del personaje de Maria, quien comienza como una adolescente que se engancha con el cabeza de Frank y se convierte en una mujer harta de remar sola un proyecto de familia con un marido que tiene la cabeza en la trinchera.

El guion a dos tiempos tiene su correlato también desde lo visual. En la historia del presente de Punisher tenemos los lápices de Jesús Saiz, el español dueño de un estilo sólido de anatomías poderosas, expresiones medio austeras y alguna que otra leve amarreteada con los fondos. Pero lleva a buen puerto la consigna de transmitir el poder y la violencia extrema que ejerce Punisher contra sus enemigos. Por otro lado, los flashbacks son dibujados por Paul Azaceta, mucho más plástico, de línea más expresiva y caricaturesca, que recuerda a lo lejos a Jason Latour. Hay que destacar sin lugar a dudas el laburo del colorista Dave Stewart quien consigue gracias a su paleta potenciar el efecto de figuras macizas, pétreas e implacables de las páginas de Saiz así como las atmósferas de época pop en lo que dibuja Azaceta.

A lo largo de 12 números Jason Aaron se da maña para contar una historia divertida, llena de machaca sanguinolenta, de lectura ágil y ganchera, lo que no es menor ya que Punisher me parece un personaje que tiene poca gracia y trascendencia en un universo de superhéroes con los niveles de poder fantástico que hay en Marvel. Pero más allá de la aventura y la acción, sin dudas el factor diferencial del guionista es la retrocontinuidad del pasado del personaje, la nueva complejidad de la esposa de Punisher, la bajada de línea sobre la violencia reflejada en la mirada de Maria sobre el disfuncional de su marido.

Por último, y a modo de anécdota triste, al despedirse Aaron de la serie se ocupa de sacar de circulación al personaje ya que en los últimos años, el logo de Punisher fue tomado como emblema de los supremacistas blancos de Estados Unidos, esos grupos de extrema derecha tan intolerantes como amantes de la portación de armas y el gatillo fácil, situación que puso a Marvel en un lugar incomodísimo.