El 2015 parece ser un año de ebullición creativa para Jason Aaron, y entre sus series regulares de Thor, Star Wars y, para entonces aún viva, Southern Bastards, en Noviembre de ese año el ídolo barbudo pone en la cancha un nuevo título de su autoría: The Goddamned, acompañado de un dibujante inmortal en el corazón del pueblo aaronista: R. M. Guéra.

La historia parte de una idea brillante y totalmente ganchera: seguir los pasos del fraticida Caín por la tierra, 1600 años después de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, en la previa a lo que será en gran diluvio bíblico cuyo fin es “limpiar” el mundo de la humanidad totalmente corrupta y decadente. Y es en ese salvajismo donde Aaron hace un énfasis despiadado ya que la humanidad que nos muestra es de una crueldad absoluta, con un ecosistema devastado y contaminado de mugre, cuyos violentos habitantes están a un pasito de tener un comportamiento de bestias irracionales. En ese contexto se mueve Cain como si fuese una especie de Gilgamesh de la mala leche ya que al haber inventado el asesinato (como siempre repite) Dios lo castiga con la inmortalidad. Así, el protagonista busca incesantemente a los gigantes (pertenecientes a los misteriosos seres llamados Nephilim), únicos capaces de darle muerte al primogenito de Adán y Eva.

El guion, que derrocha depravación, angustia y violencia, parece estar construido principalmente sobre una gran crítica a los dogmas religiosos con sus respectivos líderes y los fanáticos que los siguen a rajatabla sin un mínimo de cuestionamiento aunque la realidad los muela los a golpes día a día. Esta revisión a los relatos bíblicos está escrita de tal forma que hay una inversión de las representaciones tradicionales y sus valores. Así Caín, el primer homicida y responsable de cuanta miseria azota a la humanidad, es un claro antihéroe que tiene momentos de bondad, sobre todo a partir de un cambio en su razón de ser. Además pinta a Dios como el culpable detrás de tanto horror, ya que el propio Caín (como la humanidad) fue creado a imagen y semejanza del Creador con un resultado funesto. Por otro lado, figuras como Noé y sus hijos son una especie de caudillos de la guerra onda villanos de Hokuto No Ken en lugar de ser esos patriarcas sabios y severos pero bondadosos que pueblan los relatos bíblicos.

En cuanto a los dibujos aquí sí que tenemos un verdadero trabajo divino. El laburo de Guéra para diseñar este mundo espantoso es apabullante y encara figuras y fondos con la misma dedicación exhaustiva. Además se pone creativo cuando le toca pensar criaturas supuestamente extintas en el diluvio así que hay una importante cuota de elementos fantásticos como monturas medio dinosaurios, serpientes con rasgos de dragón y los aberrantes nephilim. Un truquito piola que mete Guéra es que a los humanos que tienen una conducta más sofisticada (independientemente de sus intenciones) muy sutilmente los dibuja con rasgos más delicados, más erguidos y anatómicamente estilizados con cánones clásicos, mientras que a las hordas de sanguinarios despiadados (el común de la población) parecen estar físicamente más cerca de un neanderthal u otro homínido menos evolucionado que de un homo sapiens sapiens. Hay que destacar también el color de Giulia Brusco, que se complementa muy bien con los lápices del dibujante y ayuda a potenciar la atmósfera y el clima de la ambientación, tanto si es un escenario celestial o el barrial más fétido y corrupto.

Si hay algo para criticar a The Goddamned es la cadencia narrativa y editorial que lleva. Para que se entienda un poco mejor lo que quiero decir, la forma en la que se describe lo que parece ser el eje temático principal de la historia, es tan lenta que no terminamos de saber cuál va a ser el destino del protagonista hasta casi el final del primer arco. Esta situación es aún más exasperante en el segundo, ya que toda la trama (salvo la ambientación) está prácticamente desconectada de lo que Aaron nos contó en un principio, al punto que hubiese pensado que la propuesta sería una especie de antología de cuentos antediluvianos con el particular enfoque del guionista si no fuera porque en la última viñeta sucede algo que conecta todo lo contado hasta el momento. Como si fuera poco, la velocidad de la historia se termina de empantanar cuando vemos que el primer arco (“Before the Flood”) se publicó en 5 números entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2016, mientras que las cinco entregas del segundo, “The Virgin Brides”, salieron a la venta entre Julio de 2020 y Mayo de 2021. Ante este panorama tan desolador como la vida de Caín, no queda más que encomendarnos al Dios inclemente de “The Goddamned” para que sus creadores retomen el ritmo y sepamos cómo sigue esta tremenda historia.