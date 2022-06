Me resulta imposible empezar a reseñar esta etapa en la carrera de Jason Aaron sin hacer una breve introducción a modo de anécdota personal sobre el origen de esta columna.

En el año 2018 estaba de vacaciones en la playa y me había llevado para leer los primeros 2 tpbs de este run de Thor que cubren el primer gran arco de la serie. Debo decir que en ese entonces conocía escuetamente el trabajo de Aaron pero lo poco que había leído me había volado la cabeza (Scalped, The Other Side y bastante de Wolverine and the X-Men) y aún así estaba un poco escéptico porque es un personaje cuyo mundo disfruto mucho y no sabía si un autor que había escrito algo en el registro de Scalped podía funcionar en el particular ecosistema asgardiano. De más está decir que me devoré los dos libros en una sentada y al terminarlos sentía que no solo quería leer todo el Thor de Aaron, sino toda su obra. Y lo que es más, estaba tan emocionado por lo que había encontrado que le dije a mi pareja “Esto me emociona tanto que quiero escribir sobre algo referido”. Así fue como mientras me dedicaba a cazar todo el material impreso que podía en internet, a modo de borrador armé las primeras dos entregas de esta sección y se las envíe a Andrés para ofrecerlas para el sitio web de Comiqueando. A un año de su lanzamiento “Sangre y Trueno” llega de casualidad al momento que más temía y a su vez más esperaba: hablar del “Thor de Aaron” una tarea tan hermosa como intimidante de la que espero ser digno, no solo por la trascendencia definitiva del run para el personaje, sino también por presentar un trabajo que le haga justicia al espacio y la confianza de lectores y lectoras de Comiqueando para encarar este proyecto.

Podemos marcar a grandes rasgos tres momentos en el largo camino de Jason Aaron que se extendería por 7 años y redefiniría a Thor: 1) La etapa «Thor: God of Thunder”, 2) Mighty Thor y 3) Thor, con algunas miniseries y macro eventos accesorios que visitaremos eventualmente.

Esta saga inmensa comienza en noviembre de 2012 con el nº 1 de la serie «Thor: God of Thunder”, en la que a lo largo de 25 números construirá los andamios sobre los que se van a montar toda la propuesta de Aaron. En los primeros 11 números tienen lugar los arcos “The God Butcher” y Godbomb” en los que vemos al Dios del Trueno mantener una batalla a muerte con un villano que hace aquí su debut: Gorr, un jodido cuyo único propósito en la vida es extinguir cuanto panteón sagrado exista. Por esa cruzada de carnicería divina, su camino llegará inevitablemente a cruzarse con el de Thor quien, a fuerza de usar más la cabeza que el martillo, descubrirá a este gran enemigo, sus intenciones y el origen de las mismas. Narrativamente, la historia nos lleva de paseo por tres momentos temporales: el pasado durante la época de apogeo de la cultura vikinga, en la que un joven Thor, aún digno de alzar el Mjolnir, se dedica a acompañar a sus súbditos nórdicos durante sus conquistas y batallas. Será justamente este Thor, absolutamente irreflexivo y más concentrado en el combate y la joda que en cualquier otra cosa, el que tendrá el primer contacto con Gorr. El segundo momento temporal es el Thor del presente, el miembro de los Avengers que conocemos y al que le cae la ficha del nivel de amenaza que el villano representa, por lo que tiene que hacerse cargo del asunto antes que se pudra definitivamente todo. Por último tenemos al King Thor, la versión más anciana del Dios del Trueno, en el que ya cumple un rol más cercano al de Odin que al clásico de superhéroe, y al que la terrible amenaza de Gorr lo acosa aún a miles de años en el futuro, claramente porque el villano no fue neutralizado por sus versiones pasadas.

Tras los eventos con Gorr, llega el arco “The Accursed” (entre los nºs 13 al 17) cuyo título ya nos evidencia quién será el principal antagonista de la era Aaron en Thor; el elfo oscuro Malekith, parte del gran legado de esa otra leyenda asgardiana que es Walt Simonson. En esta historia, el elfo más jodido de Svartalfheim se da a la fuga de su eterna prisión y comienza una campaña de caos y destrucción que amenaza con la integridad y la paz de los nueve reinos. Para evitar esto, Thor al más puro estilo “Comunidad de los Anillos” constituye un grupo de aventureros con un miembro de cada reino en el que no faltarán las gastadas entre las distintas razas fantásticas y los esfuerzos compartidos en la adversidad. Además vemos cómo se expande la cosmología de los reinos mediante sus paisajes, costumbres de vidas de los habitantes de los reinos, etc.

El último arco de esta parte tendrá lugar entre los nºs 19 y el 24 y bajo el título “The last days of Midgard” Aaron nos cuenta cómo Thor libra una batalla en dos frente: por una lado, en el presente, el hijo favorito de Odin intenta proteger Midgard y los reinos de la depredación sin límites de la compañía energética “Roxxon” y su despreciable e inescrupuloso Dario Agger. En paralelo vemos a King Thor, miles de años en el futuro en una lucha a todo o nada con Galactus en la que se juega el destino final de la Tierra. Este arco es quizás una etapa de transición más que otra cosa y sirve, sobre todo, para terminar de desmantelar lo construido durante la etapa de J. Michael Straczynski, principalmente el concepto ese de Asgard flotando sobre el pueblo de Broxton.

No podemos dejar de mencionar con honores los números 12, 18 y 25 que sirven de paréntesis entre arco y arco y le agregan profundidad al personaje al describirlo en diversas situaciones, especialmente el 12, en el que Aaron recurre de nuevo al truquito que usó en Wolverine para su historia “A mile in my moccasins” de mostrarnos uno o dos días en la vida cotidiana del protagonista. Vemos entonces unas situaciones simpáticas como las monjitas en llamas porque conocen en persona a Thor y profundamente emocionantes como cuando el hijo de Odin visita a un condenado a muerte con un regalo y unas palabras tan simples como únicas e irrepetibles. Todo este recorrido mundano sirve como dispositivo para sacar a la cancha a una Jane Foster en medio de un tratamiento oncológico severo, un cachetazo de realidad donde no hay encantamiento ni objeto mágico mítico que pueda acudir al rescate de nuestro descorazonado héroe.

Desde lo gráfico, toda esta etapa de Thor es un martillazo poderosísimo ya que de los 25 números, 17 son dibujados por Esad Ribic. Un deleite de anatomías con toda la onda renacentista que lo caracteriza, con gran énfasis en las figuras por sobre los fondos. Un laburo descomunal del artista que parece ser la síntesis entre las pinturas de Miguel Angel y sus esculturas “non finito”. Su estilo encaja perfecto con la grandilocuencia y la escala còsmica de la saga de Gorr, con un balance impecable estre la calidez de lo conocido y la frialdad de lo alienigeno. Una delicia que debería enseñarse en cualquier carrera relacionada con las artes visuales. La fría paleta de colores que hace predominar el laburo de Ive Svorcina nos transmite ese distanciamiento, no sólo espacio/temporal que se narra en el guion sino también esa lejanía de la humanidad de la persona que lee con el carácter divino de los personajes. Guion, dibujo y color funcionan aquí como un engranaje de relojería calibrado por el Dr Manhattan. Los otros números no se quedan atrás en talento, ya que la saguita de Malekith está dibujada por un viejo conocido de la casa de Aaron, Ron Garney y su siempre correcto lápiz. También sobresalen en el dream team de dibujantes invitados Das Pastoras, R.M Guéra y Simon Bisley, entre otros.

Entre 2012 y 2014 Aaron hizo tronar la historia de Thor y sentó las bases de lo que luego se convertirìa en uno de los runs más emblemáticos del personaje. Con gran oficio el autor supo complejizar y profundizar la personalidad del personaje, y si bien mantiene su esencia de borrachin, fiestero y picante para la pelea, también vemos una deconstrucción en otros aspectos del hijo de Odin. A pesar de la aventura inmensa y fantástica, la acción trepidante y la machaca salvaje, el eje central que recorre estos números pasa por la pregunta sobre el significado de ser digno. La respuesta está ligada a las proezas en combate y las grandes gestas heroicas pero también a los aspectos más humanos, paradójicamente, del Dios del Trueno, como la compasión, la reflexión, la tolerancia, el amor al prójimo, la justicia, el ecologismo y otra serie de aspectos que Aaron se ocupará de desarrollar en los arcos venideros.