El 10 de Marzo de 2012, Moebius tuvo la pésima idea de morirse poco después de publicar Arzak: El Vigilante, una obra que es la primera parte de una trilogía, obviamente inconclusa. Arzak: El Vigilante se publicó en un tamaño oversized, 25 x 35, por supuesto es tapa dura. Los franceses pudieron elegir entre dos ediciones: una standard con 64 páginas de historieta, y una «para coleccionistas» con 80 páginas, que incluía dibujos, ilustraciones y bocetos y que son una exquisitez cósmica. En el resto del mundo, Arzak: El Vigilante salió solo en la versión más cheta, con 80 páginas y todos los extras.

Como sucedió durante décadas con toda la obra de Moebius, Norma editó Arzak: El Vigilante en Septiembre de 2011 (con el ídolo todavía vivo) a 18 euros. Poco después de la muerte de Moebius, se realizó la 30º edición del Salón del Comic de Barcelona y -mirá qué casualidad- después de 30 ediciones en las que el premio a la Mejor Obra Extranjera se lo llevaban siempre autores de Inglaterra, de América o de Asia, en 2012 el comic franco-belga rompió la maldición, precisamente gracias a la última obra conocida de Moebius.

Por supuesto, el álbum se agotó, y nunca se reeditó. De hecho, Norma lo descatalogó. ¿Te avivaste tarde y lo querés comprar ahora? Preparate para el horror. En Buscalibre no está. En Todo Colección hay un copado que lo ofrece a 95 euros. En Iberlibro hay varios ejemplares a la venta, a precios que van de los 130 euros a los 294. En La Casa del Libro, te piden 180 euros. El más zarpado es el Amazon de España, donde te lo quieren cobrar 253,45 euros. Sale más barato comprarlo en el Amazon de Inglaterra, donde lo ofrecen a 123 libras. ¿Por qué se ofrecen libros en castellano en el Amazon de Inglaterra? Supongo que porque Arzak: El Vigilante está inédito en inglés. Shit happens.

Bueno, comprarlo en castellano es medio un via crucis. ¿Hay otras opciones? Sí, obviamente la edición francesa, titulada Arzak: L´Arpenteur, que salió en Septiembre de 2010, también a 18 euros. Fue una edición conjunta entre Moebius Productions/ Glénat que, como ya vimos, se ofreció en dos versiones. Hoy la única que se consigue con alguna facilidad es la de 64 páginas. Veamos a qué precio: En el Amazon francés hay ejemplares a la venta como para elegir, entre 40 y 90 euros. En la FNAC (la hiper-cadena de librerías) ofrecen ejemplares entre 28 y 45 euros. Y en Rakuten (que vendría a ser el Mercado Libre de Francia) entre 21 y 60 euros. ¡21 euros! Tres más que cuando salió. Ahí hay una oportunidad de conseguirlo sin que te arranquen la cabeza.

La otra edición de la que tengo noticias es la italiana, a cargo de Panini. Acá se llamó Arzak, L´Ispettore, y se publicó con Moebius ya fallecido, en Febrero de 2013. Los tanos tuvieron solo la versión cheta, la de 80 páginas, que fue lanzada a solo 16 euros. Lo cual sería un golazo, si no fuera porque hoy la edición italiana no te la ofrecen en ningún lado. No encontré un solo sitio web que la tenga disponible, al precio que sea. Así que me parece que la mejor opción es ir por la francesa.

Si no entendés francés, medio que no importa, porque a nivel visual, Arzak: El Vigilante es un laburo realmente sublime, incluso para los propios standards de Moebius A simple vista puede parecer un trabajo frío, porque se nota que nada está librado al azar, ni una línea, ni una pinceladita de color, ni una onomatopeya. Sin embargo, en cuanto te enganchás con la narrativa y te empezás a meter en el mundo de Arzak, sentís que estos personajes están vivos, que laten, que de alguna manera te incluyen, te hacen partícipe de lo que está sucediendo. El Genio Infinito logra que vos, como lector, pases a formar parte de la maravilla que pone ante tus ojos. Esto hay que verlo para creerlo, no puedo armar un marco de referencia citando a autores cuyos estilos se dejan ver en la obra, porque Moebius es un universo aparte; a él no lo influyen, sino al revés: él es el que proyecta una sombra monstruosa sobre todos los que lo leímos alguna vez.

El guion es otro tema. Acá Moebius se resiste a dos tentaciones: por un lado, no regurgita ni respeta ni una puntita de los guiones que co-escribió con otra gente para la serie animada de Arzak hace 20 años. Por el otro lado, no nos hace el fan service a los que deliramos con las historias clásicas del personaje, las de los ´70. Ni siquiera se hace cargo de esa historia de los ´80 en la que explicaba quién era Arzak, cuál era su rol en el mundo y –de paso- integraba a la continuidad a los personajes de La Desviación, otra de sus míticas historietas setentosas.

En esta versión, Arzak no es un humanoide de piel amarilla y rasgos medio orientales. Es un humano común y corriente, con rasgos europeos y sin más superpoderes que el de usar ese gorro con forma de poronga sin parecer un ridículo. Moebius re-explica al personaje, a su misión, a su relación con el resto de los personajes que aparecen (hay ocho o nueve importantes) y arma las bases de un universo. Todo lo que pasa acá está perfectamente justificado, hasta lo más fumanchero. Evidentemente, el maestro había imaginado no sólo un mundo, no sólo un clima, no sólo un nuevo look para el personaje, sino toda una epopeya, compleja y elaborada, que arranca por la senda correcta.

Lamentablemente, Moebius no llegó a completar ni siquiera el segundo tomo y la historia quedó trunca. De todo lo que imaginó el Genio Infinito, quedó solo esta primera parte. No sé si me da la cara para recomendarte que gastes la guita que vale este libro sabiendo que nunca vas a leer el final de la historia. A menos que compres historietas sólo por los dibujos, cosa que yo he hecho con más de una obra de Moebius, de esas que tienen guiones patéticos. Si te bancás el garrón de engancharte con una historia que está buenísima pero de la que nunca vas a saber el final, o si lográs leer este comic como si no fuera un comic sino un artbook, preparate para experimentar la más absoluta fascinación. Y como digo siempre, si lo tenés no lo prestes, porque nadie sabe cuándo ni dónde va a salir una reedición de esta gema agotada hace años.