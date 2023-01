Mangas de Terror

1- Pet Shop of Horrors

Este manga presenta historias autoconclusivas que transcurren en la tienda de animales exóticos del Conde D., en el barrio chino de Los Angeles.

Los animales que vende, presta o regala a cambio de ciertas cosas, van acompañados de un contrato de tres cláusulas. De no respetarlas, se pueden desatar consecuencias terribles para el comprador, que generalmente hacen una alusión metafórica a los conflictos y problemas que están atravesando. El conde D. deja muy en claro que la tienda no se hace responsable de las consecuencias que pueda generar no respetar las cláusulas del contrato.

Es un manga creado por Matsuri Akino en el año 1995 y publicado para Editorial Ohzora Publishing en 10 tomos.

En Argentina, esta serie fue editada por la efímera Camelot, que llegó a lanzar la mitad de la obra, es decir, cinco tomos.

Matsuri en esta obra hace un gran trabajo para fusionar el terror, la fantasía y el misterio.

2- La Casa de los Insectos

Es un manga que recopila siete terroríficas historias en donde los protagonistas de las mismas ven afectadas su cotidianidad por sucesos específicos, los cuales marcan un antes y un después en sus vidas, que se ven sumergidas en la locura y la obsesión.

Vamos a encontrarnos con relatos que tienen que ver con situaciones que todos podemos atravesar, a través del ojo perturbador del magnífico Kazuo Umezz, en donde el engaño, la violencia, los celos, la obsesión, el amor, la muerte y la locura se ven representados de manera sublime.

Satori Ediciones recopila en un solo tomo estos siete relatos, que fueron realizados por Kazuo entre 1968 y 1973.

Como es de esperarse, este maravilloso autor logra con su dibujo y narrativa, transmitir el terror a los lectores.

3- Uzumaki

Este manga del gran Junji Ito nos cuenta sobre los sucesos ocurridos en el pueblo de Kurouzu, en donde habita la joven Kirie Goshima, que tiene una vida bastante normal, hasta que comienza a notar la incomodidad y obsesión de la gente a sus alrededores con los espirales.

Poco a poco todo empieza a verse invadido por espirales: las ramas de los árboles, remolinos de viento, transformaciones en caracoles y hasta muertes a causa de querer convertir los cuerpos en espirales.

En sus inicios, Uzumaki se dio a conocer serializado en la revista Big Comic Spirits, de la editorial Shogakukan, entre en 1998 y 1999.

En Argentina contamos con una edición por parte de Ivrea que recopila todos sus capítulos en un solo tomo.

No por nada esta obra es la más relevante de Junji Ito: es una historia retorcida que te logra involucrar en el espiral que acrecienta la locura y desesperación de un pueblo maldito.

4- Parasyte

Acá tenemos como protagonista a Shin’ichi Izumi, un adolescente de 17 años, que vive con sus padres en un pueblo de la ciudad de Tokio. Una noche, unos extraños seres llamados parásitos invaden la tierra, para tomar como huéspedes a los humanos. Entra por los oídos o narices y logran dominar sus mentes. Quieren invadir a nuestro protagonista por su oído mientras duerme, pero este lleva auriculares, por lo que el parásito decide meterse por su brazo derecho para llegar a su cerebro.

Shin’ichi consigue evitar que el parásito llegue a su cabeza, y es así que este queda limitado y completa toda su maduración en el brazo invadido. Así ambos seres, parásito y humano conserven su intelecto y personalidad separada. Esta dupla, con el pasar de los capítulos, se unirá para enfrentar a otros parásitos que los atacan.

Este manga, de autoría de Hitoshi Iwaaki, se publicó en la revista Afternoon de editorial Kodansha, entre el 1988 y el 1995.

Cuenta también con una recopilación de Planeta Comic que consta de 8 tomos.

Parasyte es una gran historia que combina el terror con la ciencia ficción.

5- Tomie

Nuevamente aparece en este top five una obra emblemática de Junji Ito, precisamente la que marcó su debut.

Nos cuenta la historia de una joven llamada Tomie Kawakami, quien posee una gran belleza y un magnetismo que cautiva y esclaviza a las personas de su alrededor, para que hagan lo que ella desea, lo cual genera innumerables tragedias. Por más veces que Tomie muera, siempre regresa, y lo hace cada vez más fuerte.

Este manga fue serializado en la revista Monthly Halloween de Editorial Asahi Shinbum entre 1987 y 2000.

En Argentina contamos con una edición de dos tomos por parte de Editorial Ivrea.

Esta primera obra de Junji Ito es considera como la más representativa por sus fanáticos. Se trata de un manga extraordinario, en el que tanto con el dibujo como con la narrativa te sumergen en una historia realmente profunda y oscura.