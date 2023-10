Por caminos extraños

Para este top me propuse traerles obras que plantean viajes confusos e inciertos; lugares que desafían todo aquello que conocemos como normal.

Con este objetivo en mente, derribo las barreras que dividen el Noveno Arte, para incluir al comic en sus diversas expresiones.

1) Las calles de arena, de Paco Roca

Esta obra nos presenta la historia de un hombre que debe comenzar a tomar decisiones importantes. Procrastinar de manera constante le puede costar el futuro con su pareja, tal es así que su mujer pone un límite: no llegar puntual al banco para la firma de la hipoteca supone el fin de su relación. No saber decir que no, implica que se le haga demasiado tarde. En pos de llegar a tiempo, elige tomar un camino más directo pero poco conocido por él. Se trata del barrio viejo, un sitio laberíntico, de calles intrincadas en donde el paso del tiempo se desfigura. Para cuando adquiere conciencia, descubre que ya se encuentra perdido… no hay escape, este lugar está condenado a un bucle de repetición constante.

Los habitantes han perdido la capacidad de enfrentarse a sus miedos, y residir en el barrio viejo es una buena opción para evadir aquellas cosas fundamentales que implican estar realmente vivo pero para las que hay que atreverse. Amar, relacionarse, olvidar y crecer. Nuestro protagonista buscará incansablemente la manera de escapar y comenzar a ser, por primera vez en su existencia.

Este es un comic que nos invita a reflexionar: debemos encontrar nuestros propios caminos, tomar decisiones y crecer una y mil veces; estancarnos en la rutina y no permitirnos avanzar dejando para el día siguiente las cuestiones importantes, nos puede costar la vida.

Su narrativa es completamente fascinante. Te atrapa desde las primeras páginas con un dibujo capaz de transmitir cada sensación, y los colores y detalles describen a la perfección el universo que plantea la obra.

2) Héroes, de Inio Asano

La lucha entre el bien y el mal.

En este manga acompañaremos las aventuras de unos héroes completamente extraños: una niña, un gato ovni, un panda en bikini y muchos más.

En su estadía en el bosque, tienen una misión importante: derrotar a Tenebroso y emprender el camino de vuelta a casa -pese a desconocer dónde es ese lugar- pero… la historia está condenada a repetirse, no importa la cantidad de veces que lo han derrotado, una y otra vez, Tenebroso regresa y toma la vida de uno de nuestros héroes; así, capítulo a capítulo cada personaje desaparece poco a poco. En el mientras tanto, el grupo sufre ciertos conflictos y disputas que harán tensa su convivencia pero no detendrán su lucha.

Inio Asano propone exponer las causas que a menudo son utilizadas y catalogadas dentro del bien y el mal, aquellas acciones con las que se obra, motivo de separaciones y enfrentamientos los unos con los otros. Así busca expresar que el ser humano posee una naturaleza que no puede evadir, que supone que seamos nuestro peor enemigo y necesitemos de manera constante algo contra lo que pelear.

El dibujo es sublime, con coloreados bitono en rojizo y negro que funcionan de increible manera para expresar las repeticiones constantes que experimentan los protagonistas.

3) El Hipnotizador, de Juan Saenz Valiente y Pablo de Santis.

El señor Arenas es un hipnotizador que logra inmiscuirse en la mente de los otros, capaz de exhumar recuerdos ocultos. Víctima de un insomnio apabullante, decide alojarse en el lúgubre y oscuro hotel de Buenos Aires Las Violetas, pagando por una cama de la cual se encuentra impedido de utilizar. En este lugar experimenta diversos encuentros repletos de intrigas con personajes planteados de una forma increíble. Los casos a resolver por este hipnotizador, supondrán un rompecabezas de su propia historia.

Los autores nos traen una obra cargada de melancolía, un policial con toques fantásticos que consigue captar al lector a través de las distintas misiones que libra el protagonista, con un dibujo que simboliza con delicadeza la ambientación, sucesos y personajes.

4) Neko Wappa!, de Naoyo Matsumoto

En los primeros momentos de su vida, la pequeña Tama fue acogida por Nekomatas (espíritus felinos), adoptada y criada por ellos. Su estancia en el templo del bosque donde habitan se extiende hasta su niñez, pero ahora se propondrá una gran aventura en la tierra para descubrir el mundo humano. Con un espíritu generoso, ayudará a quienes lo necesiten, acompañada por su extraña familia y unos amigos con los que se ira encontrando en el camino.

Su destino es regresar el templo Nekomata a su era de magnificencia, en este largo camino que la llevará a convertirse en una diosa.

Esta obra está repleta de acción, aventura y mucha comedia, con un estilo de dibujo bellísimo.

5) Livingstone: Tigre Hotel, de Mario Rulloni y Pablo Zweig

En una Buenos Aires de los años ´80, conocemos al encantador agente Livingstone, proveniente de una oculta y misteriosa organización internacional.

Su misión en la ciudad es develar los misterios en torno a un hecho ocurrido cuatro décadas hacia atrás en el tradicional Tigre Hotel, en donde una tormentosa noche trajo una tragedia que dejó muertos y heridos. El poder involucrado no permitirá que nuestro agente se salga con la suya, por lo que sería un caso por demás complicado de resolver, ya que están dispuestos incluso hasta matar para evitarlo.

Una historia de mucha acción y aventura, su narrativa es atrapante y el trazo de un estilo tan único nos dan como resultado un comic muy interesante y por demás entretenido.