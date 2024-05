50 años de Iron Fist

Marvel anuncia para Agosto un especial de muchas páginas (no especifican cuántas) que sirve como festejo de los 50 años de la primera aparición de Iron Fist, en aquel recordad número de Marvel Preview. El especial es una antología con varias historias cortas, situadas en distintas épocas en la carrera de este paladín de las artes marciales, todas a cargo de distintos autores.

El maestro Chris Claremont forma equipo con Lan Medina para una aventura situada en los albores de la etapa de Danny Rand como Iron Fist, en la que aparece Wolverine como invitado. Alysa Wong retoma la historia de Lin Lie, la Iron Fist actual, junto al dibujante Von Randal. Las clásicas aliadas de Iron Fist, las Daughters of the Dragon, reaparecen en una aventura escrita por Justina Ireland y dibujada por Elena Casagrande. Los otros aliados de Danny, los Heroes for Hire, se vuelven a reunir para hacerle el aguante a nuestro héroe, de la mano de Frank Tieri y Ty Templeton. Y finalmente, una puntita de lo que le depara el futuro a Danny Rand, en una historieta con guion de Jason Loo y dibujos de Whilce Portacio.

Si sos fan de Iron Fist, es obvio que no te lo podés perder.