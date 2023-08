75 años de Tex

El 30 de Septiembre se cumplen 75 años de la primera aparición de Tex, el mítico cowboy que aún hoy es uno de los personajes más importantes y más taquilleros en el mercado de la historieta italiana. Pata festejarlo, la editorial Sergio Bonelli confirma que el nº755 de la serie mensual (previsto para el 7 de Septiembre) va a ser un especial de 132 páginas íntegramente a color.

A tono con la celebración, la nueva aventura (titulada «La Cavalcata del Destino») contará con un equipo creativo de lujo: El guionista no es otro que Mauro Boselli, autor fundamental de Tex en lo que va del Siglo XXI. Y el dibujo está a cargo de Claudio Villa, que no aportaba una historia larga de Tex desde el 2020, cuando realizó «Tex, l´inesorabile», considerada por los especialistas una de las 10 mejores historias de todos los tiempos protagonizada por el ranger. Esta historia apareció en la colección Speciale Tex, ya que Villa no participa de la serie mensual desde el 2002. En esta ocasión, los dibujos de Villa serán coloreados por Matteo Vattani.

75 años parece mucho, pero a Tex todavía le queda mucho por galopar.