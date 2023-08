A todo Titans

Dentro de la iniciativa Dawn of DC se viene un evento que involucrará a Titans y Nightwing, dos series escritas por Tom Taylor. El mismo se llama «Beast World» y contará con los dibujos del incomparable Ivan Reis. El nº1 sale en Noviembre, pero antes hay que leer un prólogo en el nº4 de Tales of the Titans (a cargo de Andrew Constant, Brandt & Stein) que sale en Octubre.

La cosa es así: aparece un conquistador alienígena nuevo, Necrostar, una estrella marina no muy distinta de Starro, frente a la cual los superhéroes no pueden hacer prácticamente nada. Pero el que tendrá la oportunidad de salvar al mundo esta vez es nada menos que Garfield Logan, alias Beast Boy. ¿Cómo es esto? Bueno, Starfire recuerda que Necrostar alguna vez intentó conquistar Tamaran, y quien le puso los puntos y salvó a su planeta fue… Starro. Entonces ahora Beast Boy cambia de forma y adopta la del famoso villano, para hacerle frente a esta amenaza.

Por supuesto, algo va a salir mal, Beast Boy se va a ver desbordado por el nivel de poder que tiene que manejar y los héroes van a tener que pararlo. En el medio, la que activa medidas extremas para neutralizar a Garfield es Amanda Waller (firme en su cruzada contra los seres super-poderosos), esta vez aliada a un especialista en combatir alienígenas omnipotentes: nada menos que Lex Luthor.

Veremos qué tan cambiado sale Beast Boy de esta experiencia, y cómo afecta al resto de los Titans.