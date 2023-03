Adios a las Bestias

To the Abandoned Sacred Beasts, la popular serie de acción y fantasía creada por el binomio autoral conocido como Maybe, llega a su fin en Japón durante el mes de Mayo. Se trata del actual trabajo de los creadores de mangas como Dusk Maiden of Amnesia y Tales of Wedding Rings.

La serie se publica una vez por mes en la revista Bessatsu Shônen Magazine de la editorial Kôdansha, y efectivamente en el número de Marzo nos avisan que faltan solo dos capítulos para el final de la serie. El desenlace formará parte del número de Junio, que se publicará en Mayo. En total, la serie tendrá 15 tomos recopilatorios.

También conocido como «Katsute Kami Datta Kemonotachi he», el manga se publica desde 2014. En 2019 tuvo una adaptación al animé que duró 12 episodios. La trama cuanta la historia de los guerreros del Norte, mitad hombres-mitad fieras, llamados «los Sagrados», quienes reestablecieron la paz tras una gran guerra y fueron tratados como héroes por el pueblo. Ahora, escondidos y marginados, los Sagrados deben aprender a trazarse una senda dentro de una sociedad pacífica, o confrontar con el Cazador de Bestias, con lo cual tarde o temprano perderán la razón. Nancy Charlotte Bancroft es la hija de uno de estos Sagrados. Dispuesta a vengar la muerte de su padre, sigue al enigmático Hank y se entrena para convertirse en cazadora de los dioses convertidos en monstruos, un proceso durante el cual descubrirá las verdades ocultas acerca de la existencia de estas Bestias Sagradas.