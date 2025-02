Al rescate de Kamimura

A casi 40 años de su muerte, el mes que viene se publica en Japón un nuevo recopilatorio de historias cortas del imprescindible Kazuo Kamimura.

Titulada «Anata no Tame no Gekiga-teki Shôhin-shû», esta antología reunirá 25 historias cortas, todas de siete páginas cada una, originalmente publicadas en la revista COOK, entre 1974 y 1976. En estos breves relatos, Kamimura retrató la vida cotidiana de distintas mujeres, a veces de manera sombría, triste y conmovedora. Como no se conservaron los originales, las historietas fueron levantadas de las revistas, y las páginas (en blanco, negro y un color extra) fueron minuciosamente restauradas con la ayuda de técnicas digitales.

El libro saldrá en una edición de lujo, limitada a 1000 ejemplares, y estará a la venta en Japón el 15 de Marzo. Ojalá lo traduzcan a algún idioma legible.