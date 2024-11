Amenaza crepuscular

Dark Horse Comics anuncia para Marzo el nº1 de una antología titulada From the World of Minor Threats: Welcome to Twilight, cuatro números que nos presentarán historias inéditas centradas en los villanos y héroes que habitan Twilight City y a los que habitualmente vemos en los comics de Minor Threats, la serie creada por Patton Oswalt y Jordan Blum.

Oswalt y Blum participan en la creación de todas las historias, pero se les suma un elenco de enormes autores invitados, entre los que se destacan Matt Fraction, Michael Allred, Brian Michael Bendis, Soo Lee, Gail Simone, Gene Ha, Gerry Duggan y Mark Torres. Fraction y Allred están a cargo del nº1, Bendis y Lee a cargo del nº2, Simone y Ha a cargo del nº3 y Duggan y Torres a cargo del nº4.

Gran movida para darle más visibilidad a la serie.